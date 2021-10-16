أروى جودة بقميص نوم.. مايا السيد بفستان شفاف ودينا الشربيني بإطلالة جريئة.. «تقاليع مهرجان الجونة 2021»

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ما بين الشفاف والقصير، تنافست نجمات الفن على لقب الفستان الأكثر جرأة، بثالث أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعاليته أول أمس الخميس، ولم يتوقف الأمر عند كونه مكشوف فقط بل أن بعضهن ارتدوه دون حمالة صدر.

دوت الخليج يرصد الإطلالات الأكتر جرأة بثالث أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

أروى جودة بفستان أشبه بقميص النوم

أطلت الفنانة أروى جودة على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي بفستانًا أسود طويلًا مفتوحًا من أحد الأجناب، ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد فضية وأقراطًا تتماشي مع الإطلالة والتي شبهها البعض بقميص النوم.

مايان السيد تطل بدون حمالة صدر على ريد كاربت مهرجان الجونة

أما الفنانة الشابة مايان السيد، فتألقت انتقادات لازعة بسبب فستانها السماوي الذي ارتده دون حمالة صدر.

اعتمدت مايان تسريحة شعر منسدل مع وضع ميكاب جرئ.

دينا الشربيني بفستان جرئ

فيما تألقت النجمة دينا الشربيني بفستان كت متعدد الألوان، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلًا على الجانبين.

قائمة النجوم المشاركين في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

هذا ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

يسرا وإيناس الدغيدي أول الحاضرين بالجونة السينمائي

وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.