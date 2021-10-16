أحمد السقا وزوجته مها الصغير ينهاران من البكاء بمهرجان الجونة السينمائي

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انهار النجم أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير من البكاء، أثناء عرض فيلم قصير عن والدها الراحل خبير التجميل محمد الصغير ضمن فعاليات مهرجان الجونة فى دورته الخامسة لعام 2021.

دوت الخليج يرصد انهيار أحمد السقا وزوجته خلال حفل تأبين محمد الصغير.

الجونة السينمائي يحتفل بالراحل محمد الصغير

احتفى مهرجان الجونة السينمائي بخبير التجميل الراحل محمد الصغير اليوم بوجود ابنته مها الصغير وزوجها الفنان احمد السقا، وشقيق مها الصغير.

وقالت مها إن جزء من أرباح مؤسسات محمد الصغير ستذهب الى العمل المجتمعى سنويا، وخلال الحديث عن محمد الصغير شوهدت الفنانة بشرى متأثرة برحيله وبدا عليها علامات البكاء أيضا.

بكاء ليلى علوى وبشرى في حفل تأبين محمد الصغير

وكان قد حرص عدد من النجوم، على حضور حفل تأبين مصفف الشعر العالمي الراحل محمد الصغير، المقام حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة فى دورته الخامسة ومنهم أحمد السقا وليلى علوى وبشرى.

بشرى في حفل تأبين محمد الصغير

بدأت الفنانة بشرى كلمة الحفل بإلقاء كلمة بالتأكيد على أن الراحل كان أول الداعمين لمهرجان الجونة ،وتمسك بحلم المهرجان «حين كنا أطفال يحلمون بإقامة مهرجان للسينما بالجونة».

وفي النهاية عرض فيلم قصير عن الراحل حكى من خلال عن مسيرته وما حققه.

وظهرت الإعلامية مها الصغير ،أمس، خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وحملت الصغير، حقيبة يد مبتكرة مدون عليها هاشتاج "بنت أبوها"، والتي نسقتها مع إطلالتها التي تألقت بها في حفل الافتتاح، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض، بصيحة الكم الواحد، وفتحة ساق على أحد الجانبين.

وفاة محمد الصغير

جدير بالذكر، أن مصفف الشعر وخبير التجميل الكبير محمد الصغير رحل عن عالمنا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي ارتبط اسمه بعالم الفن.

تشيع جثمان محمد الصغير

وشيعت جنازته من مسجد السلطان حسن بمنطقة مصر الجديدة، ودفن جثمانه في مقابر العائلة بكلية البنات، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، في مقدمتهم أمير كرارة والمطرب أبو وإلهام شاهين والمخرج عمرو عرفة.

وشهدت جنازة محمد الصغير انهيار زوج ابنته، الفنان أحمد السقا من الحزن على رحيل حماه، واعتذاره لأحد الصحفيين بعد أن قام مدير أعماله بالاعتداء عليه بالضرب أثناء تغطيته للجنازة.

وتم إقامة عزاء لمحمد الصغير على مدى يومين متتاليين في مدينة السادس من أكتوبر، وكان أبرز الحاضرين إليه جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، والفنانين ياسمين عبد العزيز ويسرا وزينة وهاني رمزي ومي عمر وأمير كرارة.

السيرة الذاتية لمحمد الصغير

الصغير هو أحد أشهر مصففي الشعر، وتعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها آخر أيامه.