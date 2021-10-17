وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظي الغربية وكفر الشيخ والدقهلية الخطط الاستثمارية...

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً عبر الفيديو كونفراس مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، بحضور استشاري مشروع تطهير مصرف كيتشنر وعدد من قيادات الوزارة .

وخلال اللقاء تم استعراض جميع المشروعات الاستثمارية المقترحة والتي سيتم تنفيذها في إطار المشروع في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة فى نطاق مشروع تطهير مصرف كيتشنر والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية و بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذى تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى الأهمية التي توليها الحكومة لسرعة الإنتهاء من هذا المشروع لما له من أهمية كبرى في تحسين نوعية مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة في نطاقه ، وإتاحة كمية المياه الصالحة لاستخدامات الزراعة وتخليص نطاق المصرف من التلوث الراهن ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحى الآمن بما يتوافق مع الإعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى التكامل بين المشروعات المنفذة في هذا المشروع والمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي إعتمدها السيد رئيس الجمهورية ويتابع تنفيذها رئيس مجلس الوزراء ، حيث يتضمن المشروع شراء معدات لجميع المخلفات الأولية و إعادة تأهيل وبناء عدد من المحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمدافن الصحية الآمنة المحكومة .

وأشاد " شعراوي " بالجهود التحضيرية التي قام بها السادة المحافظين خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الفرق الفنية بالوزارة والاستشاريين للمشروع ، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتذليل كافة التحديات والمعوقات للإسراع بتنفيذ المشروع والإنتهاء منه في التوقيتات المحددة وتذليل كافة المعوقات الخاصة بالإجراءات اللازمة لنجاح المشروع .

وشدد الوزير على أهمية عنصر الوقت والزمن وجودة الأعمال المطلوب تنفيذها في إطار هذا المشروع المهم والذى يتكامل مع منظومة المخلفات الجديدة ، وتحقيق أقصى استفادة للمحافظات الثلاثة .

وشهد الاجتماع استعراض السادة المحافظين للوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في مراكز كل محافظة وعرض ومناقشة كافة خطط المشروعات الاستثمارية المقترحة لمشروع تطوير المصرف في الغربية والدقهلية وكفر الشيخ التي تتضمن إنشاء مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات وإغلاق المقالب العشوائية ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات وذلك بمشاركة استشاري دعم تنفيذ المشروع ، وتم الأخذ بعين الاعتبار للمشروعات الممولة من المحافظات الثلاث والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، كما تم استعراض المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في إطار المنظومة الجديدة للمخلفات والتي تتابعها الوزارة عن كثب فيما يخص المصانع والمدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة والمتحركة .

وفى نهاية الاجتماع وجه اللواء محمود شعراوى بتدقيق ومراجعة بعض البيانات الخاصة بالمشروعات المطلوب تنفيذها لتتوافق وتتكامل مع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وزيادة القدرة الاستيعابية والتصميمة لمشروعات الخطط الاستثمارية المطلوب تنفيذها .