/656483/عايدة-نصيف-افتتاح-مشروعات-الاسكان-البديل-للمناطق-غير-الآمنة-تؤكد-دعم-السيسي-لمواجهة-قضية-العشوائيات

قالت النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ و امين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس وعضو البرلمان الدولي ان السكن البديل للمناطق الغير أمنة يقضى على معدلات النمو العشوائي والتعدى على الاراضى الزراعية مشيرة الى ان الجهود المبذولة من الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة قضية العشوائيات هو بمثابة تغيير الواقع والحد من النمو المستقبلى .

النائبة عايدة نصيف : مجهودات الدولة من شأنها توفير وحدات سكنية لحياة ادمية، حفاظا على حياة المواطنين

واكدت عضو مجلس الشيوخ عايدة نصيف فى تصريحات خاصة لتحيا مصر عانت مناطق كثيرة لسنوات طويلة من العشوائية والتهميش ولكن يتغير هذا الواقع السلبى الى واقع ايجابى لتقديم ابسط حقوق الانسان فى حق السكن الامن والكريم بتوفير سكن امن وحياة كريمة لقاطنى تلك المناطق العشوائية مشيرة الى ان هذه المجهودات من شأنها توفير وحدات سكنية لحياة ادمية، حفاظا على حياة المواطنين وهو ما نراه على ارض الواقع من انجازات فى مجالات عده اجتماعيا وصحيا واقتصاديا.

عايدة نصيف: الرئيس السيسى استطاع ان يخترق ملف العشوائيات ويقضى علي المناطق الغير امنة للمواطن

واشارت النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوه الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع ان يخترق ملف العشوائيات ويقضى على الكثير من المناطق العشوائية والمناطق الغير امنة للمواطن ويقدم حياة كريمة لتلك المناطق عن طرق سكن امن وكريم كحق اصيل من حقوق الانسان مشيرة الى ان جميع المبادرات الرئاسية من تطوير للمناطق الغير امنة ومن صحة تحقق الحق فى الحياة والحق فى السكن بل تحقيق التنمية المستدامة التى تطلع اليها الجمهورية الجديدة .