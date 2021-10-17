/656484/حمدي-قوطه-الدولة-واجهت-ملف-العشوائيات-بقوة-وقررت-اقتحام-جميع-الملفات-الشائكة-دون-تردد

ثمن المهندس حمدى قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، عضو المكتب التنفيذي، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال افتتاحه مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بمنطقة 6 أكتوبر، والتي كشف خلالها التحديات والمجهودات التى قامت بها الدولة في ملف الإسكان ومواجهة العشوائيات، مشيرا إلى أن الدولة انتهت من ملف العشوائيات بشكل جيد واستطاعت أن تحقق انجاز غير مسبوق في القضاء على هذه الظاهرة.

دوت الخليج يرصد تعليق حمدي قوطة بشأن افتتاح مشروعات الاسكان الامن

مشروعات الإسكان الآمن

وأَضاف قوطة" في بيان له، أن الدولة المصرية واجهت ظاهرة العشوائيات وانتهت منها ودخلت مرحلة جديد وهي مرحلة المناطق غير الآمنة، وهي لا تقل أهمية عن المناطق العشوائية، لافتا الي أن تعامل الرئيس السيسي مع ملف العشوائيات يستحق الثناء والتقدير، حيث عانت الدولة المصرية على مدار 20 عاما من هذه الظاهرة وكان الأمر يتم تجاهله من المسؤولين في السابق، حتى جاء الرئيس السيسي وقرر أن يحل هذا الملف مهما كنت التحديات.

حياة كريمة وتابع عضو المكتب التنفيذي للوفد، أن الدولة تتعامل بمنهجية ورؤية متكاملة في كل المشروعات التي تقوم بها حيث توفر حياة كاملة في مشروعات المساكن البديلة للعشوائيات، تتضمن مؤسسات رياضية وثقافية وتعليمية وأيضا فرص عمل، حيث لم تكتفي بأنشاء مساكن بديلة، ولكن قررت إنشاء مناطق سكنية متكاملة لافتا إلى أن المواطن أصبح يرى الإنجازات أمامه ويجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في كافة القطاعات. وأشار المهندس حمدي قوطة، أن تصريحات الرئيس السيسي، أمس، تطرقت لملف مهم أيضا وهو ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة في ملف ندرة المياه مشيرا الى أن الدولة قررت اقتحام جميع الملفات الشائكة دون تردد رغم التحديات الموجودة.