« بمبلغ مالي 380 ألف جنيه»..القبض على تشكيل عصابي بالقاهرة

/656485/بمبلغ-مالي-380-ألف-جنيهالقبض-على-تشكيل-عصابي-بالقاهرة

نجح رجال مباحث القاهرة ، اليوم الأحد، تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على أصحاب الشركات والمصانع.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على أصحاب الشركات والمصانع

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إشارة من المقدم محمود ابو الحسن رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة يفيد ورود بلاغ من صاحب مصنع ورق كائن بمحافظة القليوبية، قرر بتعرضه لواقعة نصب من قبل عدة أشخاص إدعوا ملكيتهم لشركة تجارية وتمكنوا من الإستيلاء منه على كمية من الأوراق المستخدمة فى التصوير تقدر بمبلغ مالى 380 ألف جنيه مقابل شيك بنكى بقيمة المبلغ المشار إليه، وذلك بعد قيامه بتوصيل تلك البضائع للمخزن خاص بالمشكو فى حقهم والكائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة «مخزن وهمى» وتوجه أحد موظفى المصنع الخاص بالشاكى لصرف قيمة الشيك، أتضح أنه «مزور»، وقيامه على اثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العبور بالقليوبية.

التحريات الأولية

وبإجراء التحريات الأولية حول المتهم أتضح أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 2 حكم بالحبس وأنه من بين عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع النصب من خلال التعامل تجارياً مع الشركات، وطلب توريد بضائع مقابل شيكات بنكية مزورة بالإشتراك مع «5 أشخاص، لهم معلومات جنائية».

اعترافات المتهمين

و إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب الشركات والمصانع بعد إيهامهم بأنهم أصحاب شركات تجارية ورغبتهم فى وجود معاملات تجارية بينهم وقيام المتهم الأول بتزوير الشيكات البنكية قيمة تلك البضائع.

كما أقروا بإرتكاب الواقعة محل الفحص وكذا 4 حوادث أخرى، تم بإرشادهم ضبط عدد 50 كرتونة ورق تصوير «المستولى عليهم من المجنى عليه» لدى عميليهم «سيئ النية»، مقيمان بمحافظة القاهرة، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.