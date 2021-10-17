/656486/مسحة-طبية-لبعثة-الزمالك-بعد-الوصول-للقاهرة

خضع جميع أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا عقب الوصول إلى القاهرة ظهر اليوم الأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق على خضوع أفراد البعثة لمسحة طبية للاطمئنان عليهم.

وتواجد الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي في استقبال البعثة لتسهيل إجراءات الخروج من المطار.

وفاز على الزمالك على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز بالمباراة.

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام على ستاد الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

إنتهت مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني بنتيجة هدف نظيف لصالح نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في منتصف شوط المباراة الثاني بعد مراوغة دفاعات فريق توسكر الكيني ثم يضعها في الشباك ببراعة.

حسام المندوه

وحاول فريق الزمالك مضاغفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني عن طريق إنطلاقات أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ولكن لم يتمكنوا من ترجمة هذة الفرص داخل الشباك.

ثم يطلق حكم اللقاء بامالاك تسيمبا صافرتة معلنا فوز نادي الزمالك بهدف نظيف أحرزة أشرف بن شرقي.

كان الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة على رأس الحضور بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وعدد من لاعبي الفريق وأحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين وأحمد شعبان مترجم كارتيرون ومحلل الأداء وأعضاء الجهاز الطبي.

ورحب السفير خالد الأبيض بجميع الحضور وحرص على الحديث مع الدكتور حسام المندوه والفرنسي كارتيرون.

وتواجد من السفارة المصرية كل من: المستشار إيهاب كمال قنصل السفارة والعقيد محمد الريدي الملحق الدفاعي بالسفارة والمستشار مازن فايز وأحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.