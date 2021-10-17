الداخلية تكشف تفاصيل تداول فيديو إباحي عبر « الواتس أب» بالشرقية

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو عبر تطبيق« واتس آب»، بين أهالى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، لأحد الأشخاص يقوم بممارسة أعمال منافية للآداب مع إحدى السيدات، وكذا تداول فيديو آخر لفتاة تظهر خلاله بصورة تخدش الحياء ومنافية للآداب العامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو عبر الواتس أب بالشرقية

تحديد هوية المتهم الذى يظهر بمقطع الفيديو

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد هوية المتهم الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه ويقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وتبين أن السيدة المشار إليها بذات مقطع الفيديو مقيمة بذات العنوان، على صلة قرابة بالمتهم.

كما تم تحديد الفتاة التي تظهر في مقطع الفيديو الآخر مقيمة بذات الناحية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍ من ربة المنزل - الفتاة، وبمناقشتهما اتهمت ربة المنزل، المتهم الأول بتصويرها حال ممارستهما للأعمال المنافية للآداب دون علمها ونشر الفيديو بين أهالي القرية.

اعترافات الفتاة

وإعترفت الفتاة بوجود علاقة بينها وأحد الأشخاص على شبكة التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وأنها قامت بتصوير مقطع الفيديو الثاني بمحض إرادتها، وأرسلت إليه الفيديو مكان الفحص، على وعد منه بالزواج منها.

إلا أنها فوجئت بنشره الفيديو دون علمها. اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول.