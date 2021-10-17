/656614/محمد-أبو-تريكة-يغادر-استوديو-بي-إن-سبورتس-بعد-تعرض-أحد-المشجعين-لأزمة-قلبية-خلال-مباراة-نيوكاسل-وتوتنهام

غادر محمد أبو تريكة، استوديو بين سبورتس، وذلك عقب إصابة أحد مشجعي فريق نيوكاسل يونايتد بتوقف عضلة القلب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء قرار مغادرة محمد أبو تريكة لمغادرة الاستوديو التحليلي لمباراة نيوكاس وتوتنهام، بسبب تعرض أحد مشجعي نيوكل للإغماء، والتعرض لوقوف عضلة القلب، وأعادت الأذهاب لحادثة إيركسون لاعب منتخب بلجيكا، والذي ترعض لنفس الأمر خلال يورو 2020.

وقال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي "أنا بنسحب من الاستوديو، الجماهير عابت علينا استكمال الاستوديو بعد واقعة إيريكسن، والآن يجب أن نتعلم من أخطائنا ولا نكمل التحليل، حياة الإنسان أهم من أي شئ".

ووجه محمد سعدون الكواري، مقدم الاستوديو الشكر لمحمد ابو تريكة، بجانب طارق ذياب محلل قنوات بين سبورتس.

وتعود الأحداث خلال الشوط الأول لمباراة نيوكاس وتوتنهام، ضمن مباريتا الجولة الثامنة، للدوري الإنجليزي الممتاز، وذهب ريجيلون لاعب توتنهام غلى حكم المباراة وأخبره بأن هناك أمر ما يحدث في المدرجات، ولابد من التدخل.

قرر حكم المباراة إيقاف المباراة، وإستدعاء الطاقم الطبي للفريقيين، من أجل إسعاف المشجع الذي تعرض لإيقاف عضلة القلب، والحاجة لجهاز الإنعاش القلبي.

وعلى الفور تواجد طبيب توتنهام داخل المدرجات، وأجبر حكم المباراة اللاعبين بالتواجد داخل غرف خلع الملابس، لحين معرفة القرار النهائي لحال المشجع، الذي تعرض لهذا الأمر.

وأعلن المذيع الداخلي باستاد سانت جيمس بارك، وأعلن أن حاله المشجع أصبحت مطمئنة، وسيتم عودة المباراة من جديد، وعاد الجميع لأرض الملعب من أجل لعب ما تبقى من الشوط الأول.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمس

إنتهت بالأمس مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي شهدت العديد من الأهداف خاصة هدف الفرعون المصري محمد صلاح ضد واتفورد الألماني.

وتمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل هدف في مباراة فريقة أمس ضد واتفورد الإنجليزي وبة إرتفع رصيدة من الأهداف إلي سبعة أهداف متصدراً ترتيب هدافي البريميرليج بالتساوي مع لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي.

محمد أبو تريكة يغادر ستوديو بي إن سبورتس

وتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة أمس علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

وجائت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح – ليفربول – 7 أهداف.

جيمي فاردي – ليستر سيتي – 7 أهداف.

ميكائيل أنطونيو- وست هام 6 أهداف.

ساديو ماني – ليفربول – 5 أهداف.

أسمايلا سار - واتفورد – 4 أهداف.

برونو ميجيل بروجيس فيرنانديز – مان يونايتد – 4 أهداف.

روبرتو فيرمينو – ليفربول - 4 أهداف.

ماسون جرينوود – مان يونايتد – 4 أهداف.

نيال موباي – برايتون – 4 أهداف.