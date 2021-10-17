/656617/ريجيلون-عن-توقف-مباراة-توتنهام-ونيوكاسل-كرة-القدم-ليست-كل-شئ

علق الإسباني ريجيلون الطهير الأيسر لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على ما جاء منه في لقاء فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في لقاء الجولة الثامنة منا منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث عن إصابة مشجع نيوكاسل، قائلاً :"أعتقد أن النقاط الثلاث دائمًا هي لحظة سعادة، لكن الأهم بالنسبة لي هو المشجع الذي تعرض للإصابة، أخبرونني أنه بخير وحالته مستقرة".

الصحف الإنجليزية تتغنى بريجيلون

وأضاف لاعب توتنهام :"رأيت شيئًا ما قد حدث، نظرت إلى المدرب والمباراة تم إيقافها، أعتقد أن كل شيء على ما يرام الآن وهو ما يسعدني".

في المقابل، قالت صحيفة "ذا صن"، إن إيريك داير توجه إلى الطاقم الطبي بعدما اشتبه بإصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية.

وطلب داير من الأطباء باستخدام جهاز ضربات القلب، بحسب ما كشفت عنه الصحيفة البريطانية.

توقف مباراة توتنهام ونيوكاسل

توقفت أحداث مباراة نيوكاسل وتوتنهام هوتسبيرج، في الدقيقة الـ 42 من عمر المباراة، بسبب تعرض أحد مشجعي المباراة لأزمة قلبية في مدرجات اللقاء.

وحرص حكم المباراة على توقف المباراة وتوجه لاعبي الفريقين لغرفة الملابس، وتوجه طاقمي الجهاز الطبي للفريقين إلى المدرجات لتقديم الإسعافات الأولية للمشجع.

وانطلقت صافرة استكمال المباراة بعد توقفها نا يقارب من 20 دقيقة والإطمئنان على حالة المشجع، ليواصل اللقاء أحداثة بين توتنهام ونيوكاسل يونايتد، لمدة 7 دقائق من الشوط الأول.

وتوقفت المباراة وتوتنهام يتقدم على أصحاب الأرض، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بالرغم من افتتاح نيو كاسل بالتسجيل في اللقاء.

ويجمع لقاء اليوم بين توتنهام وهوتسبيرج ونيوكاسل، في لقاء الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب نيوكاسل.

تشكيل توتنهام في المباراة:

حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: روميرو، داير، رويال، ريجيلون.

خط الوسط: هويبييه، سكيب، ندومبيلي.

خط الهجومالهجوم: لوكاس، سون، كين.

تشكيل نيوكاسل في المباراة:

في حراسة المرمى: دارلو.

خط الدفاع: ريتشي - كلارك - لاسيليس - مانكييو

خط الوسط: جولينتون - لونجستاف - هايدن

خط الهجوم: ويلسون - ويلوك – ماكسيمين