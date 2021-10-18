فيديو .. وزير الأوقاف : توجيهات لجميع المساجد بصيانة ونظافة دورات المياه

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن قرار فتح دورات المياه فى المساجد أصدرته لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك بعد ما ناقشت ذلك فى اجتماعها الأخير.





وأضاف الوزير، فى كلمة له عبر قناته على يوتيوب، أن فتح دورات المياه بالمساجد سيكون ابتداء من الأربعاء المقبل 20 أكتوبر 2021، على أن تقوم جميع المديريات والقائمين على المساجد بمراجعة كل ما تحتاج إليه دورات المياه من صيانة ونظافة خلال يومين من الآن. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن ضوابط فتح دورات المياه المساجد خلال يومين وقبل الفتح.

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