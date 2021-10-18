/656770/محمد-صلاح-يعلق-علي-حضورة-حفل-إيرث-شوت-ومقابلة-أمير-بريطانيا

نشر الفرعون المصري محمد صلاح عبر حسابة علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر معلقاً علي حضورة مساء أمس حفل إيرث شوت في بدعوة من أمير بريطانيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال صلاح: إنه لشرف كبير أن أشارك في حدث إيرث شوت الليلة الماضية، أنا ممتن لدوق ودوقة كامبريدج على جهودهما في هذا المشروع الطموح لجعل العالم مكانًا أفضل، ودعوتهم لي بتقديم جائزة إيرث شوت الأولى على الإطلاق.

وحضر الفرعون المصري محمد صلاح إلي حفل "إيرث شوت" في بريطانيا لتكريم الفائزين في التقدم بحلول من أجل إصلاح المشاكل البيئية.

ووجة الأمير ويليام ملك بريطانيا الدعوة إلي محمد صلاح لحضور فعاليات الحفل ليكون لاعب الكرة الوحيد المتواجد والحاضر لفعاليات حفل ايرث شوت.

الجدير بالذكر أنة تم اختيار المرشحون الخمسة للفوز بالجائزة من قبل الأمير ويليام,وجاء المرشحين كالتالي:

والملكة رانيا ملكة الأردن، والمطربة الكولومبية شاكيرا، والممثلة كيت بلانشيت، وأسطورة كرة القدم البرازيلية داني ألفيش، والدبلوماسية البيشية كريستيانا فيجيريس.