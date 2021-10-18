/656784/محمد-صلاح-يهنئ-الأمة-الإسلامية-بحلول-ذكري-المولد-النبوي-الشريف

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال صلاح عبر حسابة : كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتحتفل الأمة العربية والإسلامية بذكري ميلاد النبي محمد صلي الله علية وسلم يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول والموافق غداً الثلاثاء التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري.

نشر الفرعون المصري محمد صلاح عبر حسابة علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر معلقاً علي حضورة مساء أمس حفل إيرث شوت في بدعوة من أمير بريطانيا.

وقال صلاح: إنه لشرف كبير أن أشارك في حدث إيرث شوت الليلة الماضية، أنا ممتن لدوق ودوقة كامبريدج على جهودهما في هذا المشروع الطموح لجعل العالم مكانًا أفضل، ودعوتهم لي بتقديم جائزة إيرث شوت الأولى على الإطلاق.

وحضر الفرعون المصري محمد صلاح إلي حفل "إيرث شوت" في بريطانيا لتكريم الفائزين في التقدم بحلول من أجل إصلاح المشاكل البيئية.

ووجة الأمير ويليام ملك بريطانيا الدعوة إلي محمد صلاح لحضور فعاليات الحفل ليكون لاعب الكرة الوحيد المتواجد والحاضر لفعاليات حفل ايرث شوت.

الجدير بالذكر أنة تم اختيار المرشحون الخمسة للفوز بالجائزة من قبل الأمير ويليام,وجاء المرشحين كالتالي:

والملكة رانيا ملكة الأردن، والمطربة الكولومبية شاكيرا، والممثلة كيت بلانشيت، وأسطورة كرة القدم البرازيلية داني ألفيش، والدبلوماسية البيشية كريستيانا فيجيريس.

محمد صلاح

ويتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة واتفورد علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

وضع محمد صلاح في مناهج التعليم

" صرح وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن وزارة التعليم يعرض عليها اقتراحات عديدة من أجل إضافة مسيرة محمد صلاح في المناهج الدراسية"، مؤكدا أنه "من الوارد أن يتم ذلك.".

وأكد أن ما وصل إلية محمد صلاح خلال مسيرتة الأوروبية يستحق أن يكرة علية بالتدريس وتعليم الأجيال القادمة رحلة كفاحة من مصر وصولاً إلي العالمية.

الجدير بالذكر أن وكيل اللاعب محمد صلاح رامي عباس قد سافر إلي مدينة ليفربول الإنجليزية من أجل التفاوض بشأن تمديد وتجديد عقد الفرعون المصري بمبلغ قد يكون الأعلي في تاريخ ليفربول الإنجليزي وهو 500 ألف إسترليني في الأسبوع الواحد.

وحضر محمد صلح مساء أمس الأحد حفل "إيرث شوت" في بريطانيا لتكريم الفائزين في التقدم بحلول من أجل إصلاح المشاكل البيئية.