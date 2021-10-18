/656787/هتك-عرض-7-فتيات-في-ورشة-تمثيل--أولى-جلسات-الفنان-شادي-نبيل-خلف-13-نوفمبر

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 13 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل خلف، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

دوت الخليج

المتهم في القضية هو، «شادي نبيل سليمان خلف» 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل باستيديو ذات، وهو نجل الشاعر «نبيل سليمان خلف»، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

هتك عرض 7 فتيات داخل ورشة التمثيل

حيث هتك عرض المجني عليها «س. م. ع»، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بضعهما لبعض ممسكا إياها من جسدها ، منطقة البطن، خلال حال كونه متولي متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

كما هتك عرض المجني عليها «م. ا. أ»، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وأيضا هتك عرض المجني عليها «م. ع. م»، بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغما عنها.

وهتك عرض المجني عليها «ك. م. ن»، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها من فمها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

كما هتك عرض المجني عليها «ه. ط. س»، بالقوة، بأن أمسك بها وجذبها واحتضنها ولامس عضوه الذكري جسدها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وأيضا هتك عرض المجني عليها «ه. خ. أ»، بالقوة، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وهتك عرض المجني عليها «م. ع. إ»، بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده لجسدها، مؤخرتها - ملامسا لموطن عفتها - فرجها - بأحد قدميه، وذلك حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.