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دوت الخليج

مجلس النواب ينتقض ضد اتحاد الكرة ويطالب بإحالة مخالفات مجاهد للنائب العام

وأكد النواب أن هاني أبو ريدة، هو الذي يدي اتحاد كرة القدم وأصبح اتحاد كرة القدم دولة تدار داخل الدولة. وأشار النواب أن هناك أكثر من ٥٠ مليون مصري منتظرين قرارات لجنة الشباب والرياضة وماذا سيحدث مع الكابتن هاني ابو ريدة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اكد أن الوزارة انتهت من إعداد تعديلات قانون الرياضة، والتي تتضمن بعض الصلاحيات للوزير في اتخاذ عدد من القرارات.

مداخلات النواب خلال جلسة محاسبة اتحاد الكرة

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة.

واضاف أن التعديلات تم عرضها علي مجلس الوزراء، وأنه تم التوافق بشأنها مع اللجنة الاوليمبية بمصر، تمهيدا لعرضها علي اللجنة الاوليمبية الدولية من خلال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية بمصر.

وأكد الوزير، أهمية تعديل قانون الرياضة، مشيرا الي أن التعديلات متماشية مع مادار بمجلس النواب من مناقشات وتوصيات بشأن قانون الرياضة.

واوضح، أن التعديلات سوف تصل الي البرلمان لمناقشتها واقرارها.

ومن جانبه عقب المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئةالبرلمانية لحزب مستقبل وطن، متسائلا، ماذا لو رفضت اللجنة الأوليمبية الدولية، التعديلات المقدمة.

وقال، اول مرة اشوف مجلس نواب مجرد من سلطات أمام مادة مفهومة بالخطأ في الدستور، علينا ان نحل بذرة ذلك الملف، وأصل المشكلة، حيث ان هذا القانون صنع لتجريد الدولة من سلطاتها.

وتابع، مش هسمح بصفتي رئيس الأغلبية البرلمانية وجود سفارات علي أرض مصر لها حصانات بخلاف السفارات التي ينظمها القانون.

ولفت الي أنه كان من الأفضل عرض التعديلات علي البرلمان لو بشكل ودى قبل عرضها علي اللجنة الاوليمبية الدولية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، للأسف تاخرنا كتيرا في تعديل القانون وطالبنا الوزارة بسرعة إعداد التعديلات.

وتابع، الوزارة لو قادرة علي اللاسراع في التعديلات، تبلغنا بذلك، حتي نتمكن من تقديم مشروع قانون بتعديلات من جانب البرلمان،نظرا لأهمية القانون وقاطعه وزير الرياضة، الوزارة قادرة.