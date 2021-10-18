بالفيديو..محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة «جو البنات» عبر يوتيوب

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دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية جو البنات لمحمد رمضان

وكان رمضان قد قدم الأغنية من قبل ضمن فاعليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي ربطها البعض بأزمته مع المهرجان، والأغنية بالاشتراك مع المغربي ريدوان ونعمان بلعياشي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وقت طرحها عبر المنصات السمعية.

أزمة محمد رمضان بمهرجان الجونة

هذا وتلقي الفنان محمد رمضان القاضية الحقيقية لأول مرة في حياته بعد تقديمه أغنية افتتاح مهرجان الجونة، والتي حملت اسم “جو البنات”، حيث تعرض رمضان لموقف محرج للغاية، وذلك حين استعد لإلقاء كلمة بعد انتهائه من استعراضه، وبمجرد بدءه في توجيه الحديث إلى المهندس سميح ساويرس، تم قطع الصوت، وعم الظلام على مسرح الحفل، إيذانًا بانتهاء الليلة الساهرة، وخرج الجميع من القاعة، دون الالتفات إلى محاولة رمضان استراق كلمات يلقيها على الجمهور.

لكن كشف سميح سويرس أن ما حدث غير حقيقي فالقناة المذيعة للحدث ألغت البث بسبب ارتباطها بحملات إعلانية أخرى كانت يجب ألا تتراجع بها.

محمد رمضان يرد على سخرية الجمهور بعد أزمة الجونة برفع الحذاء

هذا وحرص الفنان محمد رمضان الرد على سخرية الجمهور من حفله بمهرجان الجونة وشماتتهم من غلق الأنوار والخروج قبل إلقاء كلمته بالمهرجانـ، من خلال مشاركته فيديو استفزازي جديد.

نشر رمضان فيديو له من داخل مهرجان الجونة في دورته الخامسة التي انطلق مساء أمس وهو يترقاص على نغمات أغنيته “نمبر وان”، واذ به يفعل حركته المعتادة برفع الحذاء أمام الكاميرا، في إشاره منه الرد على منتقديه.

ورغم ذلك نشر رمضان فيديو له بعد أداء صلاة الجمع والجمهور يلتفون حوله في سبيل أخذ صورة تذكارية معه، تاركين أزماته واستفزاته جانبا، ليثب رمضان بذلك كيف يرتبط الجمهور به رغم صرامة متربصيه.

مهرجان الجونة

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف