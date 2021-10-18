أحمد مجاهد يرد على الانتقادات البرلمانية بشأن مخالفات اتحاد الكرة ..والأعضاء يطالبون بالإحالة للنيابة«صور»

/656805/أحمد-مجاهد-يرد-على-الانتقادات-البرلمانية-بشأن-مخالفات-اتحاد-الكرة-والأعضاء-يطالبون-بالإحالة-للنيابةصور

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد كرة القدم، إنه حضر فى مجلس النواب اليوم احتراما للبرلمان ولرغبة النواب فى أن يتواجد، وانه سيرد على أى تساؤلات للنواب.

دوت الخليج يرصد مناقشات مخالفات اتحاد الكره برياضة النواب بحضور اشرف صبحي

مخالفات اتحاد الكره

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى تمثلت فى قيام مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد فى الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بلغت حوالى 16,6 مليون دولار أمريكى.

مجلس النواب

وتابع مجاهد: "احترام الاتحاد الدولى لكرة القدم هو من احترامنا للدستور المصرى الذى يؤكد احترام القوانين الدوليةن والقانون الذى أقره مجلس النواب هو الذى أقر أن الاتحادات تتبع الاتحادات الدولية، والاتحاد المصرى لكرة القدم لا يتقاضى مليم من الدولة المصرية،

وتدخل النائب محمود حسين، رئيس لجنة الباب والرياضة بمجلس النواب، قائلا: "أى أموال طالما دخلت خزينة الاتحاد هى من المال العام، حتى لا نغير الحقائق".

وعقب مجاهد: "طبعا متفق طالما دخلت الأموال الخزنة فى مؤسسات ذات نفع عام فأموالها تعد مال عام وتنطبق عليها كل الأمور الرقابية، ولا يوجد أحد بمعزل عن المحاسبة المالية والإدارية طالما موجودة داخل مصر حتى لو هى من الجهات التابعة دوليا".

وتابع أحمد مجاهد: "هذه أول مرة توجه لي دعوة من مجلس النواب وحضرت ولم أتعالي أبدا على أى دعوة".

ورد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: وجهت لك دعوة فى دور الانعقاد الاول ولم تحضر ولم يحضر أى شخص من الاتحاد، عمرو الجنانينى تم دعوته وتعالى ولم يحضر لمجلس النواب"، ليرد مجاهد: "أنا برد على الدعوة اللى جاتلى يا أفندم".

وردا على ما أثير عن منح مكافأة لكيروش مدرب المنتخب الوطنى، قال مجاهد: "هناك مكافآت عن الوصول وهناك مكافآت للمباريات، ورغم هذا كيروش لم يصرف المكافأة، وإن كانت مكافآت الفوز منصوص عليها فى اللوائح، والراجل لم يصرف مكافاة، وحتى الآن لم يتقاضى حتى أول راتب له، ولا توجد فرقة او نادى فى العالم لا تصرف مكافآت، كيروش سافر بعد المباراة".

وبشأن موضوع الضرائب قال رئيس اللجنة الثلاثية: نحن لا نتهرب، وندفع مبالغ كبيرة جدا للضرائب، والشهر الماضى دفعنا 10 ملايين جنيه، وحتى الأندية التى لم تسدد رسم التنمية الاتحاد سدد عنها، مثل نادى الزمالك والنادى المصرى، وهذه مبالغ كبرة جدا، وانا صدرى متسع لكل الانتقادات، وجميع الأمور المالية والإدارية لا أحد يرفض أن تحال للنيابة العامة وإذا كانت هناك مخالفات يتم رصدها بسهولة، وليس لدينا غضاضة فى هذا الأمر. من ناحية أخرى طالب أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، والدكتور هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، وأحمد مجاهد، رئيس للجنة المؤقته لاتحاد كرة القدم بإحالة طلبات الإحاطة بشأن المخالفات المالية والإدارية باتحاد الكرة إلى الناىب العام.وأكد النواب، أن هاني أبو ريد هو الذي يدير اتحاد كرة القدم، وأن الاتحاد أصبح دولة تدار داخل الدولة وأشار النواب أن هناك ملايين المصريين ينتظرون قرارات لجنة الشباب والرياضة وماذا سيحدث مع هاني أبو ريدة.