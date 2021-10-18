/656809/ممثل-الأغلبية-يهنئ-الرئيس-السيسي-والمصريين-بذكرى-المولد-النبوى-الشريف

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بأصدق التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وشعب مصر العظيم، والأمة العربية والإسلامية ، بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق نبينا محمد صل الله عليه وسلم .

دوت الخليج يرصد تهنئة ممثل الأغلبية للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي

وأضاف النائب أشرف رشاد،”لقد كان مولده صل الله عليه وسلم نورا مبيناً ، وسيرته واخلاقه هديا لكل الخلق انسهم وجنهم ، وحضارته نموذجًا عمليًا لحياتنا الدنيوية ، وأخلاقه الطيبة رمزا لرفعة الأخلاق وسموها ورقيها”.

ذكرى المولد النبوي

وتابع ممثل الأغلبية،”فكان صلى الله عليه وسلم قرءانا يمشي على الأرض . لقد جمعت وحوت حضارته ، وإنسانيته ، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم ،قرءانا يمشى على الأرض، حتى الجمادات والحيوانات حنت له وءامنت بدعوته وصدقت برسالته، فاجتمعت الخلائق على حبه وتبينت بعقولهم صدق دعوته”،واشرقت على قلوبهم أنوار هدايته”.

واختتم”كل عام وشعب مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل خير وسلام”.