/656815/قتلوه-وسط-أسرته--أمن-الإسكندرية-يكثف-جهوده-لكشف-لغز-مقتل-عامل

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، جهودها لكشف النقاب عن جريمه بشعه شهدتها قريه احمد عرابي بالعامريه، حيث هاجمت مجموعه مجهوله منزل عامل وقتلته وسط اسرته ولاذت بالفرار خوفًا من إفضاح أمره.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل عامل داخل منزل أسرته في الإسكندرية

داخل داخل من في العامرية

تعود تفاصيل الجريمة عندما تلقت شرطه النجده بالإسكندرية، بلاغا من اسره المجني عليه «محمد محمود صالح»، 35 عاما اعمال حره بالعثور علي جثته داخل منزل الاسره، حيث يسكن مع شقيقيه وعمه، وهو في نفس الوقت حماه.

بالانتقال والمعاينه، أتضح وجود جثه المجني عليه ملقاه وهي مدرجه بالدماء وبكامل ملابسه في طرقه بين المطبخ والحمام وبها عده طعنات متفرقه بالجسم نتيجه لمقاومته للمتهمين وجرح ذبحي للرقبه ادي لسرعه وفاته وأتضح من المعاينه التصويريه المرجحه لكيفيه ارتكاب الحادث ان المتهمين.

بعد صلاه الفجر

قد طرقوا باب المنزل بعد صلاه الفجر وقامت زوجته بالفتح لهم وطبقا لاقوالها انهم عاجلوها بضربه علي الراس مرددين(خلي الارض تنفع جوزك)واغمي عليها بعدها ثم باغتوا المجني عليه داخلةحجره نومه وعاجلوه بطعنات بالصدر والجنب الاانه نتيجه لقوته الجسديه قاومهم وسارع بالتوجهه للمطبخ لاحضار سكين والاستغاثه بأسرته الاانهم قاموا بذبحه ليلقي مصرعه علي الفور.

التحفظ على جميع الكاميرات الموجودة في مكان الجريمة

ولم يتبين سرقه اي من محتويات الشقه ممايدل علي ان الجريمه شخصيه، و تحفظت مباحث العامريه علي كاميرات المراقبه الخاصه بالحلاق، والذي يقع محله بمواجهه منزل المتوفي بالاضافه الي الكاميرات الموجوده بالمنطقه المحيطه.

وقرر رئيس نيابه العامريه بأستعجال تقرير الطب الشرعي، وبيان سبب الوفاه والسلاح المستخدم في الجريمه، وحصر الطعنات بجسد الضحية وتحريات المباحث بشأن الواقعه، وكيفيه عدم شعور افراداسرته بالجريمة.