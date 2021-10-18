/656831/الخطيب-الشباب-هم-مستقبل-الأهلي-ولجان-النادي-تعمل-بقوة-لخدمة-الأعضاء

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد اليوم بحضور مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية أن أي مجتمع يريد النجاح لا بد أن يهتم بالشباب.

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ووضح الخطيب أنهم المستقبل، وسوف يستكملون مسيرة النجاح، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة اهتم بلجان النادي الأهلي وتم تفعليها بمنتهى القوة، ‏وأصبحت تضم كافة العناصر.

وقال: «النادي يضم لجنة للشباب لابد أن أوجّه لهم الشكر؛ لأنهم يعملون بتفانٍ في خدمة النادي ولا يريدون مقابل، ولكنهم ‏يخدمون الأهلي بحب».‏

ووجه الكابتن الخطيب الشكر لوليد مبروك رئيس الجنة العليا للجان، وأكد أن والده اللواء مبروك متولي كان ‏من أخلص الرجال للنادي، لافتا إلى أن الأهلي شهد تطورا كبيرا في كافة اللجان التي تعمل بجدية ونجاح. ‏

تصريحات ياسين منصور

وقال ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم: أتصل بي الخطيب لأكون رئيساً لشركة الأهلي ووافقت علي الفور لأن الأهلي هو بيتي.

وأضاف: وفقني الله في إختيار أعضائي في شركة الأهلي وهم في غني عن التعريف والأهلي يتميز بتكاتف أبنائة وأجيالة المتعاقبة جيل وراء جيل.

وواصل:شركة الأهلي لكرة القدم مملوكة للنادي بنسبة مائة بالمائة, ولا مانع من بيع بعض الأسهم في المستقبل علي أن يكون نصيب الأهلي لا يقل عن 51 بالمائة.

وعن مهام الشركة قال: تمتلك الشركة كل ما يخص مجال كرة القدم من عقود ورعاية وشراء وبيع اللاعبين.

وزاد: إستلامنا لشركة الكرة بالأهلي بنسبة كاملة ستكون في عام 2022 والأتن نمتلك الشركة علي مراحل متعددة.

وأردف : بدأنا في مراجعة كل مايخص شركة الكرة من الأمور القانونية وفيالمرحلة المقبلة سيتم التعامل مع الإتحادات الرياضية المختلفة.

وأختتم: الهدف الرئيسي للشركة هو الفوز بالبطولات مع تحقيق الأرباح للشركة ومن أجل الوصول لذلك يتم الأن دراسة العديد من الأنظمة حول العالم.

مؤتمر الأهلي

ويجري الأن محمود الخطيب مؤتمراً صحفياً لعرض الخطيب أمام الجمعية العمومية للنادي أهم الإنجازات التي تحققت علي مدار السنوات الخمس الماضية ومناقشة ماتم تنفيذة من كراسة عائلة الأهلي والتي كان قد عرضها الخطيب أمام الجمعية العمومية أثناء ترشحة لرئاسة النادي.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة بين 2021 وحتى 2025.

وكانت إدارة النادي قد قامت بفتح باب تلقي طلبات المرشحين بدءا من أول أمس السبت على أن تستمر حتي الجمعة المقبل ولم يتقدم أحد في اليوم الأول والثاني.