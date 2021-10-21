الاستراتيجية الجديدة لـ«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».. استحداث لجنة للحوار السياسي  وتدشين «نادي المدربين».. ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ  وتوسيع اختصاصات لجنة التنظيم 

/657257/الاستراتيجية-الجديدة-لـتنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-استحداث-لجنة-للحوار-السياسي- وتدشين-نادي-المدربين-ضم-هيئات-مكتبي-النواب-والشيوخ -وتوسيع-اختصاصات-لجنة-التنظيم

- استحداث لجنة للحوار السياسي لإعداد الحوار في الموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع

- تدشين «نادي المدربين» يتولى تقديم كل التدريبات اللازمة لأعضاء التنسيقية

- الترحيب بآراء الكتاب والباحثين للنشر في موقعها الصحفى حيث نشر أفكارهم وآرائهم

- توسيع اختصاصات لجنة التنظيم لتضم اللقاءات الداخلية والمحاضرات والتدريبات والصالونات

- إقرار اختصاصات جديدة للمركز الإعلامي للحفاظ علي الهوية البصرية وإدارة الإعلام الخاص بالتنسيقية

- لجنة جديدة لمسؤولي التواصل مع أعضاء التنسيقية من مسؤولي الأحزاب السياسية التي تتمتع بعضوية التنسيقية

- ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية،و ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققناها معا بكثير من الجهد والتفاني.

دوت الخليج

ومع ما يحققه أعضاء التنسيقية من نواب المحافظين بالتعاون مع قياداتهم في المحافظة من نجاحات، وبعد إعلان حصاد أداء النواب الممثلين للتنسيقية في البرلمان بغرفتيه، خلال دور الانعقاد الأول، والانتشار الذي عبر حدود الدولة معبرًا عن سياسة بمفهوم جديد يمارسها شباب وطني متنوع التوجهات والخلفيات ومتطابق الهدف والرؤية التي تحمل الخير لوطننا وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها، كان لزاما علينا أن نواصل ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف، بما يتماشى مع المرحلة.

لجنة جديدة مختصة بالحوار السياسي

وتضمنت استحدثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة جديدة مختصة بالحوار السياسي وتتركز مهام اللجنة في إعداد الحوار في الموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع التي تشغل الرأي العام أو التي تعبر عن هموم ومشاكل المواطنين واحتياجاتهم، أو تناقش الظواهر الطارئة على الشارع المصري.

تدشين «نادي المدربين» من أعضاء التنسيقية

كما تضمنت تدشين «نادي المدربين» من أعضاء التنسيقية، ليتولى تقديم كل التدريبات اللازمة داخل التنسيقية وخارجها. ويشرف النادي علي اختيار الموضوعات وتوثيق التدريبات المقدمة لأعضاء التنسيقية.

آراء الكتاب والباحثين للنشر في موقعها الصحفي

أيضا قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توسيع المشاركة عبر موقعها الصحفي، ليشمل إلى جانب أنشطة واهتمامات التنسيقية وآراء أعضائها، آراء المتخصصين من غير أعضاء التنسيقيةحيث يتيح الفرصة لجميع الكتاب والباحثين من داخل مصر وخارجها، نشر أفكارهم وآرائهم عبر الموقع الصحفي للتنسيقية.

اختصاصات المركز الإعلامي

وتضمنت الاستراتيحية اختصاصات المركز الإعلامي إدارةالصفحات والمنصات الإلكترونية للتنسيقية علي السوشيال ميديا وقناة اليوتيوب، والبراند والهوية البصريةوكذلك عمل التصميمات والجرافات والحملات الدعائية والتنفيذ الفني للفاعليات والبث، وصياغة البيانات والأخبار وتغطية الفاعليات الخاصة بالتنسيقيةكما تشمل اختصاصات المركز، متابعة صفحات النواب، وتقديم الدعم الفني والإعلامي، وإطلاق الدورات التدريبية الإعلامية والصحفية، فضلا عن الحفاظ علي الهوية البصرية وإدارة الإعلام الخاص بالتنسيقية.

توسيع اختصاصات لجنة التنظيم

كما قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توسيع اختصاصات لجنة التنظيم حيث تنظيم اللقاءات الداخلية والمحاضرات والتدريبات، وتنظيم مختلف الفاعليات والمؤتمرات والصالونات وكتابة التوصيات المنبثقة عنها،وحصر المناسبات الاجتماعية المختلفة للأعضاء وتنظيم مشاركة التنسيقية .

لجنة لمسؤولي التواصل

استحدثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة جديدة لمسؤولي التواصلوتختص اللجنة بالتواصل مع أعضاء التنسيقية من مسؤولي الأحزاب السياسية التي تتمتع بعضوية التنسيقية، ويتولى أعضاء اللجنة أيضا، التنسيق لعقد اجتماعات دورية ربع سنوية مع لجنة المنسقين ومجلس الأمناء.

ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قررت ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ . وسوف تتضمن الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية عددا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تنبثق عن عدد من الحوارات المجتمعية والزيارات التي قام بها أعضاء التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول، والتي من المقرر استكمالها واستحداث قياس الأثر التشريعي لها خلال دور الانعقاد الجاري.