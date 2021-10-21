/657244/ريم-مصطفى-عن-مسلسل-أمر-واقع-اتعالجت-نفسيا-بسببه

استهدف الفنان أمير كرارة حلول كلا من الفنانين كريم فهمي وريم مصطفى ضيوفا على برنامجه “سهرانين”، للحديث عن كواليس العمل الذي جمعهما سويا والذي أتى بعنوان “أمر واقع”.

دوت الخليج يرصد كواليس مشاركة كريم فهمي وريم مصطفى بمسلسل أمر واقع

وقالت ريم خلال برنامج سهرانين كاشفة عن كواليس المسلسل الذي قدمته مع كريم فهمي: “ في مشهد المفروض إننا كنا بنحلم وأنا بقتله فيه، أنا مكنتش أعرف ولا أنا ولا هو تفاصيل المشهد ده، ومكناش عارفين ناخده على محمل الجد فكل أما أبص في وشه أموت ضحك، لحد ما لغوا المشهد اليوم ده”.

وأردفت قائلة: “المسلسل كان صعب، فبروح أعيط من أول مبروح لحد ما برجع البيت، وكانو أكتر أكتر مسلسلين اتعالجت بعدهم نفسيا أمر واقع والطبال”.

كريم فهمي يكشف سر ابتعاده عن المسرح

ومن جانبه قال الفنان كريم فهمي خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة خلال برنامجه “سهرانين” المعروض على قناة ON مؤكدا حبه الشديد للمسرح كاشفا عن أسباب ابتعاده عنه: “كنت بروح المسرح وأنا صغير كتير جدا، بس عمري عمري ماجربت أعمل مسرح، واتعرض عليا ومكنتش حاجة مشجعة”.

وتابع فهمي: “ أنا حاسس أن الموضوع مرعب وعايز جراءة، زي حمدي المرغني كدة ممكن يتصرف لو حصل حاجة، أنا مستحيل أعمل كدة”.

وأضاف مشيدا بعلي ربيع: “وعلي ربيع مش طبيعي يعني ممكن يقول حاجات ويألف حاجات على المسرح مش موجودة أصلا”.

كريم فهمي تفاصيل صعوبة مرضه

هذا وكشف كريم فهمي تفاصيل مرضه وكيفية تلقيه نبأ مرضه، مشيرا إلى أن الموضوع لم يكن صعب بقدر ما مثل خضة شديدة له عندما علم بأنه مصاب بجلطتين، فقال خلال برنامج سهرانين: “المضوع أكتر ماهو تعب فكان خضة ان حد يقولك عندك جلطين كان الخبر صعب جدا”.

وتابع كريم: “أنا رايح على رجلي مش فاهم فيه اي ولا رايح ليه، وماشي لقتهم بيقولولي مينفعش تقف إقعد على كرسي وأن مصمم بردو أنه لا فس اي أنا كويس مفييش حاجة”.