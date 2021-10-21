كريم فهمي عن زوجته:«اتعرفنا عن طريق صحبتنا..وأول هدية بينا كانت فانوس»

/657252/كريم-فهمي-عن-زوجتهاتعرفنا-عن-طريق-صحبتناوأول-هدية-بينا-كانت-فانوس

تحدث الفنان كريم فهمي عن قصة تعارفه بزوجته داليا، مشير إلى أن لقائه بزوجته كان من خلال صديقة مشتركة بينهما ثم بدأت قصتهما تتطور حتى أصبحا زوجان مؤكدا: “كنت حاسس إن دا هيحصل من أول مقابلة”.

دوت الخليج يرصد قصة تعارف كريم فهمي بزوجته

وقال كريم فهمي خلال ضيافته مع أمير كرارة ببرنامج “سهرانين”: “اتعرفت على داليا عن طريق واحدة صحبتنا اسمها ريم، روحت مرة أسلم عليها وداليا كانت معاها ولقتني تلقائيا بقول لريم صحبتي: مانت بتصاحبي ناس حلوين أهو”.

وتباع فهمي: “كنت حاسس اني فيه حاجة أول ماقبلتها مع انه كان سلام وبعدها كان خفيف، لحد ماسفرنا مع بعض وقعدنا سنة وشوية واتجوزنا”، وأضاف: “كانت أول هدية جبتهالها فانوس”.

كريم فهمي وريم مصطفى يكشفان أسرار طفولتها

هذا وبدأت ريم مصطفى حديثها عن سر من طفولتها قائلة: “كنت قاعدة أنا وصحابي باليل مرة وكنا زهقانين وفي فيلا جنبنا في حمام سباحة قررنا نروحها خصوصا إن اصحابها مش موجودين وفعلا نطينا من على السور ليها، لكن بعديها خدت علقة حلوة”.

وأردفها كريم فهمي بالحديث، مشيرا إلى أنه هو وأخيه الفنان أحمد فهمي كانا يرمون الأشخاص في الشارع بأي شيء سواء كان بيضا أو مياه أو غيرها، فقال: “كنا سكنين في الدور الرابع ودي العلقة الوحيدة اللي خدناه من أبويا، كنا أذى جدا، كنا بنرمي أي حاجة على الناس بيض أو أي حاجة”.

وعادت ريم مطصفى للحديث مشيرا إلى أنها لم تكن مؤذية لهذا الحد اذ أنها كانت دائما ما تعقد جلسات للصلح بين أصحابها منذ أن كانت في عمر الطفولة، موضحة: “كنت بعمل قعدات صلح بس دلوقتي لا، كنت محبوبة في المدرسة وكانت شخصيتي قوية شوية فاللي عايز ياخد حقة كنت بجبهوله”.

كريم فهمي يكشف تفاصيل صعوبة مرضه

وكان كشف كريم فهمي تفاصيل مرضه وكيفية تلقيه نبأ مرضه، مشيرا إلى أن الموضوع لم يكن صعب بقدر ما مثل خضة شديدة له عندما علم بأنه مصاب بجلطتين، فقال خلال برنامج سهرانين: “المضوع أكتر ماهو تعب فكان خضة ان حد يقولك عندك جلطين كان الخبر صعب جدا”.

وتابع كريم: “أنا رايح على رجلي مش فاهم فيه اي ولا رايح ليه، وماشي لقتهم بيقولولي مينفعش تقف إقعد على كرسي وأن مصمم بردو أنه لا فس اي أنا كويس مفييش حاجة”.