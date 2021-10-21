/657390/خاص-محمود-الخطيب-ينقلب-على-خالد-الدرندلي-بسبب-جروب-واتساب-قبل-انتخابات-الأهلي-تفاصيل

خرج خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، من قائمة محمود الخطيب، لانتخابات القلعة الحمراء والتي سوف تقام في نهاية نوفمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن قرار محمود الخطيب، بإبعاد خالد الدرندلي عن قائمتة بسبب عمل جروب واتساب للأعضاء داخل النادي.

وكان خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، قرر عمل جروب واتساب للأعضاء المقربين له، خلال الفترة الماضية ولك بعدما علم بصعوبة تواجده داخل قائمة محمود الخطيب، من أجل إكتساب العديد من الأصوات خلال الانتخابات القادمة.

وفور علم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بهذا الأمر، قرر استبعاد خالد الدرندلي من القائمة الخاصة به، والاستعانة بخالد مرتجي في هذا المنصب.

وكانت الأمور غير مستقرة بين رئيس الأهلي وأمين الصندوق خلال العام الأخير، وهو القرار الذي كان منتظر بخروج الدرندلي من قائمة الخطيب، وتواجد خالد مرتضي، بعد الوعود الذي أخذها خلال السنوات الأخيرة.

خاص.. محمود الخطيب أبلغ العامري فاروق بتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

في مفاجأة كبرى، تقدم العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بأوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

وعلم موقع دوت الخليج أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تواصل هاتفيا مع العامري فاروق، وأبلغة بضرورة الترشح اليوم، على مقعد نائب الرئيس، وعدم إنتظار عودة بيبو من المستشفي، وتقديم الأوراق معه.

وتفاجئ نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بطلب الخطيب، ولكنه على الفور وصل إلى النادي وقام بتقيم أوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

انتخابات النادي الأهلي

ومن المفترض أن تقدم القائمة الخاصة بمحمود الخطيب الترشح بالكامل، ولكن ما حدث اليوم، فاجئ العامري فاروق وأصبح قلقا على منصبة في قائمة بيبو للانتخابات القادمة.

وشهد اليوم قبل الأخير أحداثا كثيرة، وكان أهمها ترشح محامي الإعلامي توفيق عكاشة، خالد سليمان أبو العلا، على منصب الرئيس خلال الفترة القادمة.

محمود الخطيب: حسن حمدي علمني حب الأهلي.. والتعامل مع الإنتصارات

أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الشديد للكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أنه تشرف بمزاملته في الملاعب وأيضًا خلال العمل في مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم الكابتن حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي، ويأتي في مقدمة ما تعلمه منه “حب الأهلي”، وكيفية إدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع الانتصارات وكيفية عدم المبالغة في الاحتفال وأن تكون الأمور متوازنة.