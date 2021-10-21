/657400/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-ارتفاع-معدل-الإصابة-بكورونا-في-أوروبا

كشف مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بمنظ مة الصحة العالمية ، عن مخاوف من ارتفاع الإصابات بكورونا في أوروبا خلال فصل الشتاء على خلفية زيادة الاختلاط الاجتماعي في الأماكن العامة بعد انتهاء الح ظر.

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جاء ذلك خلال تصريحات صحفية مضيفا :” معظم هذه القيود لم تعد سارية الآن في كثير من البلدان، نرى ذلك يتزامن مع بدء موسم الشتاء الذي يفضل فيه الناس الأماكن المغلقة مع قدوم موجات البرد يبقى السؤال حول ما إذا كنا سنخوض نفس تجربة العام الماضي مع تعرض النظم الصحية للضغط مرة أخرى".

أعلى حص يلة يومية للوفيات في المستشفيات

وأضاف رايان أن روسيا سجلت أعلى حصيلة يومية للوفيات في المستشفيات بسبب المرض منذ فترة طويلة جدًا، في حين أن الارتفاع الأسبوعي في حالات كوفيد-19 في بريطانيا كان أقل مما هو عليه في أجزاء من أوروبا الشرقية.