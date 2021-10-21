هيئة الدواء: ضبط 4 صيدليات تبيع أدوية مخدرة وعقاقير مهربة ومجهولة المصدر

جدة - نرمين السيد - تمكنت هيئة الدواء المصرية، من ضبط صيدليتين يقومان بالاتجار بالأدوية غير المسجلة بالهيئة بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة، حيث قام مفتشى الهيئة بالاشتراك مع الجهات الرقابية بحملة على الصيدليتين بعد ورود معلومات باتجارهما فى الأدوية المهربة.





وتبين قيام الصيدليتين ببيع الأدوية غير المسجلة، كما تم ضبط مخزنين غير مرخصين تابعين لإحدى الصيدليات غير متوفر بهما الاشتراطات الصحية، يقوما بتخزين وبيع الأدوية غير المسجلة بالهيئة، وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة مجهولة المصدر بالإضافة إلى كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بدون فواتير.

وقدرت قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة بنحو 200 ألف جنيه، وتم تحريز الأدوية المخالفة وتحرير محضر بالمخالفات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالاشتراك مع الجهات الرقابية من ضبط صيدلية تبيع الأدوية المخدرة من قبل أحداث بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث رصد التفتيش الصيدلى بالهيئة معلومات مفادها قيام الصيدلية بالاتجار بالمواد المخدرة وعليه تم تنفيذ حملة تبين خلالها إدارة الصيدلية من قبل أطفال أحداث بالمخالفة للقانون وحيازتهم أدوية مخدرة بدون فواتير.

كما تم ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة وكميات من العينات المجانية معدة للبيع، وكذلك أدوية صادر بشأنها منشور غش تجارى.

وتم تحريز الأدوية المخالفة وتحرير محضر بالمخالفات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

كما تمكن مفتشو الهيئة بالاشتراك مع الجهات الرقابية، من ضبط صيدليتين غير مرخصتين بمحافظة الجيزة، تقومان ببيع الأدوية للجمهور دون وجه حق، ووجود كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وكذلك قيام أشخاص بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص.

وتم تحريز الأدوية المخالفة وتحرير محضر بالمخالفات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

يأتى ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء.