مصر تعرض فرص الاستثمار المتاحة لديها أمام أكثر من 120 شركة ومؤسسة دولية

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة جمهورية مصر العربية فى النمسا بالتعاون مع الغرفة العربية النمساوية للتجارة واتّحاد الغرف العربيّة، فعالية اقتصادية تحت إطار "المنتدى الاقتصادى العربى - النمساوى الثّانى عشر"، وذلك بصورة افتراضية، حيث كانت جمهوريّة مصر العربيّة ضيفة شّرف العام الحالى من المنتدى الذى يُعقد سنوياً.





تناولت الفعالية، التى شارك فيها أكثر من 120 شركة ومؤسسة محلية ودولية، 3 محاور رئيسية تتعلق بمصر وهى الإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى السنوات الأخيرة وفرص الاستثمار والتجارة مع مصر، وفرص التعاون والاستثمار فى قطاع النقل، وسبل تنشيط السياحة النمساوية لمصر وكذلك فرص تعزيز التعاون فى مجالات الترويج والتدريب والاستثمار فى المجال السياحى.

وشملت قائمة المُتحدثين الرئيسيين من الجانب المصرى وزيرة التّخطيط والتّنمية الاقتصاديّة الدكتورة هالة السعيد، ووزير السّياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، وذلك من خلال رسائل مسجلة، فضلاً عن المشاركة التفاعلية من جانب كل من؛ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكى، والمدير التنفيذى للصندوق السيادى المصرى وائل سليمان، ورئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى أحمد مغاورى، ونائبة وزير السياحة غادة شلبى، ورئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، ومساعد وزير النقل للاستثمار الخارجى العميد وائل نعيم، ومستشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللواء بحرى محمد عبد العزيز، ومستشارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية الدكتورة ندا مسعود، والمدير الإقليمى لشركة مصر للطيران بالنمسا ودول وسط أوروبا هشام أنيس، وأمين عام اتّحاد الغرف العربيّة ووزير التموين والتّجارة الداخلية المصرى السّابق الدكتور خالد حنفى.

من الجانب الآخر، تضمنت قائمة المتحدثين من الجانب النمساوى Margarete Schrambock وزيرة الاقتصاد النّمساويّة عبر رسالة مسجلة، وتفاعلياً الدكتور Richard Schenz رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية، وكذلك سفير النمسا فى مصر، ورئيس مكتب التمثيل التجارى النمساوى بالقاهرة، وعدد من كبار مسئولى شركة سيمنز العالمية والشركات النمساوية العاملة فى مجال النقل، بالإضافة لرئيسة غرفة الشركات السياحية النمساوية.

وقد عكست المداولات حجم المشروعات الجديدة فى مصر، وفرص الاستثمار المتاحة للشركات النمساوية فى العديد من المجالات لا سيما فى مجالات التنمية والنقل والسياحة، وسبل دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلديّن خلال الفترة المُقبلة.