/657409/حرقت-الأكل-يوم-رأس-السنة-مواقف-طريفة-في-حياة-هنادي-مهنا-الزوجية

كشف الفنانة هنادي مهنا عن مواقف طريفة جمعتها بزوجها النجم خالد صالح، خلال حياتهما الزوجية التي بدأت منذ عام.

دوت الخليج يرصد المواقف الطريفة التي مرت بها الفنانة هنادي مهنا خلال حياتها الزوجية.

هنادي مهنا في برنامج معكم منى الشاذلي

قالت هنادي مهنا خلال حلولها ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»: "حرقت الأكل مرة يوم رأس السنة.. كنت بجهز نفسي ومشغلة مزيكا وبعدين حاجة اتقطعت فروحت اخيطها ونسيت الاكل وبقيت أنا واحمد مش شايفين بعض من الدخان".

هنادي مهنا ببرنامج معكم منى الشاذلي

كما كشفت هنادي مهنا خلال البرنامج عن كواليس حكاية «بدون ضمان»، وتفاصيل تعاونها مع فريق العمل، وأبرز المواقف التي جمعتهم خلال التصوير، فضلًا عن متابعتها لردود أفعال الجمهور حول العمل.

أكدت هنادي خلال حوارها أن دور مريم بحكاية «بدون ضمان» هو الأقرب لقلبها، وأنها للمرة الأولى تتفاعل مع السيناريو بهذا الشكل.

هنادي مهنا توجه الشكر لصناع عمل «بدون ضمان»

كما أنها وجهت الشكر لكل صناع العمل، مشيرة إلى أن كل فرد على حده هو سبب في نجاح الحكاية.

أبطال حكاية «بدون ضمان»

حكاية «بدون ضمان» من بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث حكاية «بدون ضمان»

وتناقش هذه الحدوتة قضية العنف الأسري، والطلاق، والمشاكل التي تحدث للفتيات بعد الانفصال، كما تقدم حلولًا لها.

و «بدون ضمان» هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت الأولى وهى «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.