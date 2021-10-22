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جدة - نرمين السيد - ويهدف المشروع الذى تبلغ مدة تنفيذه من 5 إلى 6 شهور إلى حل أزمة المرور على كورنيش الإسكندرية للقادمين من طريقى الإسكندرية الساحلى الدولى، والقاهرة الزراعى.
ويتم تنفيذ جزء من الكوبرى على شاطئ البوريفاج، وشارع 45، حيث يشبه كوبرى ستانلى، والمنتزه، ويقام على الطراز الفلورنسى.
وبدأت المعدات إزالة أجزاء من الشاطئ لتنفيذ المشروع، حيث يتم الآن أعمال الأسفلت ووضع الأساسات مع هدم أجزاء كانت متواجدة من قبل.
المشروع يتزامن مع إجراء تعديلات مرورية فى شارع 45، حيث تم إغلاق جزء كبير منه، للقادمين من الطريق الزراعى والطرق الدولى الساحلى، ويتم المرور من شارع جمال عبد الناصر والسباعى وإسكندر إبراهيم كبديل لطريق الكورنيش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو وصور.. بدء أعمال إنشاء كوبرى ونفق السادات فى الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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