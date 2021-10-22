فيديو وصور.. بدء أعمال إنشاء كوبرى ونفق السادات فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ويهدف المشروع الذى تبلغ مدة تنفيذه من 5 إلى 6 شهور إلى حل أزمة المرور على كورنيش الإسكندرية للقادمين من طريقى الإسكندرية الساحلى الدولى، والقاهرة الزراعى.

ويتم تنفيذ جزء من الكوبرى على شاطئ البوريفاج، وشارع 45، حيث يشبه كوبرى ستانلى، والمنتزه، ويقام على الطراز الفلورنسى.

وبدأت المعدات إزالة أجزاء من الشاطئ لتنفيذ المشروع، حيث يتم الآن أعمال الأسفلت ووضع الأساسات مع هدم أجزاء كانت متواجدة من قبل.

المشروع يتزامن مع إجراء تعديلات مرورية فى شارع 45، حيث تم إغلاق جزء كبير منه، للقادمين من الطريق الزراعى والطرق الدولى الساحلى، ويتم المرور من شارع جمال عبد الناصر والسباعى وإسكندر إبراهيم كبديل لطريق الكورنيش.