موظفو الأزهر وقياداته يحصدون 6 جوائز فى التميز الحكومى

جدة - نرمين السيد - حصد عدد من قيادات وموظفى الأزهر الشريف، على 6 جوائز فردية وجائزة جماعية، خلال حفل تسليم جوائز الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى 2021، وذلك خلال الحفل الذى أقامته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الذى أقيم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مبدولى رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والقيادات الحكومية.





وفى إنجاز يظهر مدى الجهد المبذول للنهوض بالمؤسسة الأزهرية لأداء رسالتها على الوجه الأكمل، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حصل الدكتور أيمن عبدالمؤمن، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر، على المركز الأول فى فئة "مدير عام"، كما حصل الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، على جائزة المركز الثانى عن فئة "رئيس قطاع".

وتمثلت الجوائز الفردية التى فاز بها الأزهر الشريف بنسخة هذا العام من الجائزة فى حصول اللواء إبراهيم الجارحى، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، بجائزة التميز الحكومى عن فئة "رئيس قطاع" ضمن العشرة الأوائل، كما فاز الأزهر بجائزتين للتميز الحكومى ـ ضمن العشرة الأوائل ـ عن فئة "رئيس إدارة مركزية"، وحصل عليهما الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الطلاب برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وحصل ربيع زكى، مدير عام الموارد البشرية بمشيخة الأزهر، على جائزة التميز الحكومى ـ ضمن العشر الأوائل ـ عن نفس الفئة.

بينما فاز فريق عمل مركز تطوير تعليم الوافدين بالأزهر الشريف على جائزة مصر للتميز الحكومى لفئة "أفضل فريق عمل" بعد أن حل ضمن العشر الأوائل بنسخة هذا العام من الجائزة.

وتأتى الجائزة تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى تقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.