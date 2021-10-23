حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 24-10-2021

حظك اليوم برج الحمل الاحد 24-10-2021

مهنياً: كن حذراً في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلاً للثقة، ولئلا تصدمك حقيقتهم لاحقاً

عاطفياً: تكون موضع ثناء في الأيام المقبلة، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك

صحياً: عليك المبادرة اليوم قبل الغد إلى الاستفادة من عامل الوقت لممارسة هواياتك التي تريحك نفسياً

حظك اليوم برج الثور الاحد 24-10-2021

مهنياً: تعيش توتراً وتأسفاً وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها

عاطفياً: لا تقلل من قيمة الشريك فذلك يدلّ على قلة احترامك له وتقديرك لإمكاناته

صحياً: تصاب بنوع من الانهيار العصبي ناتج من كثرة الإرهاق الذي تعرضت له أخيراً

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 24-10-2021

مهنياً: قد تشعر ببعض الارتباك وتنتابك أفكار سلبية فتتصرف بطريقة منفّرة، إحذر مخالفة الآراء وإثارة العداوات

عاطفياً: قد تشهد انفراجات عاطفية مفاجئة تدفعك إلى التعلق بالشريك أكثر فأكثر وتوطيد العلاقة بينكما

صحياً: لا تبخل على صحتك بكل ما يعود عليها بالنفع، ولا سيما ممارسة الرياضة المفيدة لها جداً

حظك اليوم برج السرطان الاحد 24-10-2021

مهيناً: تمر بيوم دقيق من الاختبارات، لكن النجاح سيكون حليفك مهما اشتدت الصعاب

عاطفياً: تفرح كثيراً فالحظوظ ترافقك على على الصعيد العاطفي، وتمضي أجمل الأيام وأمتعها مع الشريك

صحياً: قد تصاب بالتهابات في المفاصل بسبب الرطوبة في مكان عملك، وتضطر إلى تناول بعض الأدوية للقضاء عليها

حظك اليوم برج الأسد الاحد 24-10-2021

مهنياً: ينتقل فينوس الى برج القوس، أي الى موقع مناسب لك، ليدعم مشاريعك الشخصية، ويتحدث عن مبادرة جديدة حتى آخر الشهر

عاطفياً: تشتد الخلافات مع الشريك وقد تصبح اكثر تطلباً او تواجه تمنعاً قوياً من قبله

صحياً: لازم الفراش بعض الشيء إذا شعرت بآلام في الظهر، ولا تقم بحركات تسبب لك مشكلات في العمود الفقري

حظك اليوم برج العذراء الاحد 24-10-2021

مهنياً: دافع عن مشاريعك هذا اليوم ولا تتراجع قيد أنملة، فالجميع يسعى ليدفعك إلى اتخاذ قرارات صعبة

عاطفياً: القساوة مع الشريك لا تنفعك بشيء، لأنك ستشعر بوحدة وبفراغ كبيرين إذا قرر الانفصال عنك

صحياً: حاول أن تثير حماسة العائلة للقيام بنشاطات وتحركات تعود بالنفع على الصحة

حظك اليوم برج الميزان الاحد 24-10-2021

مهنياً: تنافر فلكي بين مارس ونبتون يبدو أكثر وضوحاً، وقد تفقد السيطرة على بعض الأوضاع، أو تتبلبل الأجواء إذا كنت تعمل على مشروع ثقافي أو فكري على الاخص

عاطفياً: تتخلى عن مضايقة الحبيب بهوايات شخصية تمارسها بمفردك أو مع الاصدقاء وتبدي اهتماماً صادقاً برغباته وتصغي إليه باستمرار

صحياً: قد يصاب أحد الأشخاص المقربين منك جداً بوعكة صحية ما يسبب لك القلق

حظك اليوم برج العقرب الاحد 24-10-2021

مهنياً: تتعاون مع الزملاء بايجابية كبيرة، فيكون ذلك ولا شك محل تقدير واحترام كل من حولك

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر وضوحاً مع الشريك، فتعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة

صحياً: لا تستسلم لليأس إذا لم تشعر بالتحسن بسرعة، الأمر يتطلب بعض الوقت وتكون النتيجة كما تبتغي

حظك اليوم برج القوس الاحد 24-10-2021

مهنياً: لا تنفعل اذا كنت ترغب في المحافظة على الصورة التي أظهرتها للآخرين

عاطفياً: الشريك غير مجبر على تحمل ردود أفعالك، فهو قدم الكثير وعليك ان تبادله بالمثل

صحياً: تخلّ عن تقاعسك للقيام ببعض التمارين الرياضية المفيدة للصحة وللقلب

حظك اليوم برج الجدي الاحد 24-10-2021

مهنياً: يوم رائع جدّاً ومفاجآته ثمينة وحظوظه مهمة، تنتعش وتتحسّن للمشاركة في المشاريع بعزيمة وتفاؤل

عاطفياً: تشعر بسعادة وقناعة بالتقدم الذي حققته مع الشريك فيتقرب منك أكثر فأكثر

صحياً: العمل ساعات إضافية لتحقيق المزيد من الدخل أمر جيد لكنه ينعكس سلباً على وضعك الصحي

حظك اليوم برج الدلو الاحد 24-10-2021

مهنياً: تواجه الكثير من المعترضين على أفكارك الإصلاحية، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الأمور قريباً

عاطفياً: ابتعد عن فرض قراراتك بالقوة، وللشريك دور في اتخاذها ولا سيما إذا كانت تتعلق بعلاقتكما

صحياً: تبدو خائر القوى عاجزاً عن القيام بواجبك الرياضي، الأمر يستحق مراجعة الطبيب

حظك اليوم برج الحوت الاحد 24-10-2021

مهنياً: مشاريع مهمة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستخفاف بأي شيء أو إهماله

عاطفياً: تخلص من التراكمات القديمة من خلال معالجتها مع الشريك والانطلاق بخطوات جديدة ومدروسة

صحياً: خذ قسطاً من الراحة في العمل، وخصصه لبعض الأنشطة الفكرية والرياضية ​