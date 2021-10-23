/657622/الشوط-الأول-الأهلي-يتقدم-على-الحرس-الوطني-بهدفين-مقابل-هدف-بدوري-أبطال-أفريقيا-فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والحرس الوطني، بتقدم المارد الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن محمد شريف أن يسجل الهدف الأول للأهلي، ثم ضاعف محمد مجدي أفشة النتيجة.

وتمكن إيسوفا إنسا أن يسجل هدف فريق الحرس الوطني الوحيد.

بدأت المباراة شديدة من جانب النادي الأهلي، وكاد محمد محمد شريف أن يسجل الهدف الأول قبل مرور الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وجاءت الدقيقة التاسعة لتعلن عن أول أهداف اللقاء لصالح الأهلي، بعدما تمكن محمد شريف أن يسجل الهدف الأول من تسديدة رائعة، غالطت حارس المرمى.

واستمر ضغط النادي الأهلي من أجل تسجيل الهدف الثاني، وتمكن محمد مجدي أفشة أن يسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة، بعد استلام تمريرة رائعة من محمود كهربا، ليضمن للأهلي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

أول الفرص الخطيرة لصالح الحرس الوطني كانت في الدقيقة 20، عن طريق إيسوفا، وتمكن على لطفى الحفاظ على نظافة شباك الأهلي.