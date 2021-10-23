وزير الري: نصيب الفرد من المياه وصل 500 متر مكعب سنويا بسبب زيادة السكان

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن هناك تحديات بالنسبة لقضية المياه خصوصا فى الدول النامية، وأن التغيرات المناخية من ضمن التحديات التى تواجه قضية المياه، لأن موجات جفاف قادمة خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير المياه إلى أن التمويل من أهم التحديات التى تواجه أزمة المياه، والعالم يحتاج من 150 إلى 200 مليون دولار يجب توافرها لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وأضاف أن الرئيس السيسى يولى اهتماما بالغا بملف المياه، ونسبة الفرد من المياه فى مصر وصل إلى 500 متر مكعب سنويا بسبب الزيادة السكانية، والمنظمات الدولية أعلنت أن مصر من الدول الرائدة فى مجال إدارة المياه، كما أن الدولة تعيد استخدام المياه ويتم تدوير 20 مليار متر مكعب، مردفا: "كفاءة المياه المعالجة فى مصر هى الأعلى، والعالم يتجه الآن إلى إعادة معالجة المياه لمواجهة الطلب، وفقا لحواره مع الإعلامى نشأت الديهى عبر برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة ten.

وتابع وزير الري: سنشرك الفلاحين فى ندوة بأسبوع المياه لعرض تجربتهم فى نظم الرى الحديثة، وجرى الاستعانة بشركات مصرية لتطبيق تكنولوجيا الزراعة فى السعودية، كاشفا عن أن تكلفة تحلية متر المياه من البحر الآن 30 سنتا بعد أن كانت 2 دولار، وأن مصر تقوم بتعظيم والاستفادة من كل نقطة مياه.