/657664/مجلس-الشيوخ-يناقش-قانون-الموارد-الإحيائية-اليوم

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليو الأحد و غد الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

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وأوجب القانون تدوين كل الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها، وكل التصرفات التي تتم فى سجل التنوع الأحيائى لاقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية كما نص القانون على ان تظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة التى لم تسجل ثابتة لها

مجلس الشيوخ يناقش قانون الموارد الإحيائية اليوم

وأكد على أن النشر العلمي والتسجيل العلني لبيانات الموارد الاحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات لا يؤثر على حقوق تلك المجتمعات ولا على حق الدولة فى حمايتها