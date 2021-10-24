/657666/شريف-إكرامي-أتمنى-العدل-من-عصام-الحضري-في-اختيار-حراس-منتخب-مصر-والأهلي-بيتي-دائما

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، أنه سعيد بالوصول إلى 100 مباراة مشاركة في بطولات أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" "أي فريق يريد تحقيق الألقاب لابد أن يبحث عن الفوز فقط في جميع المباريات ولا يبحث عن اسم الفريق الذي سيلعب أمامة".

وزاد "حدث هذا الأمر معي عندما كنت لاعبا في النادي الأهلي واريد وأتمنى تحقيق البطولات مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة، ولدينا فريق جيد قادر على حصد البطولات".

وواصل "لا يوجد اي قلق في انضمامي لقائمة منتخب مصر خلال الفترة القادمة، وعصام الحضري مدرب جيد وحاليا لم يعد لاعبا ويجب أن يختار الأفضل للمنتخب خلال الفترة القادمة، ولابد أن تكون القرارات في صالح منتخب مصر".

واختتم "أشكر إدارة بيراميدو على مساعدتي خلال الفترة الماضية، ووصولي لـ 100 مباراة أفريقية شرف كبير وإنجاز عظيم، واشكر النادي الأهلي الذي لعبت معه أكثر من 70% من المباريات الأفريقية".

فينجادا: رحيل عصام الحضري «شائعة» وقرار عدم تواجد «أفشة وشريف» مع المنتخب فني وليس شئ آخر

أكد نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سعيد بتحقيق الفوز على ليبيا في تصفيات كأس العالم، وأن القادم أفضل للكرة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" تفاجئت بالأحاديث التي خرجت حول رحيل عصام الحضري عن تدريب حراس مرمى منتخب مصر، ولا أساس لهذا الأمر ناهئيا، ويجب دعم المتنخب خلال الفترة القادمة".

وزاد" بالنسبع لعمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، فقد رفضوا تواجد عمر مرموش مع المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو، وهذا هو السبب الرئيسي في عدم تواجد اللاعب معنا".

وأكمل" قرار عدم تواجد محمد مجدي أفشة ومحد شريف مع منتخب مصر، هو قرار فني بحت ولا توجد أي أزمة مع اللاعبين وتواجدوا في القائمة الأولية لبطولة كاس العرب القادمة، والأهم مصلحة مصر في الفترة القادمة".

واختتم" خبرات اللاعبين المحترفين مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة، كانت لها كلمة السر مع كارلوس كيروش من أجل النجاح بعبور مبارتي ليبيا بنجاح، وأتمنى التأهل للمرحلة الفاصلة لكاس العالم ثم التواجد في المونديال العام القادم".