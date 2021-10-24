/657668/موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-أمام-ليفربول-والتشكيل-المتوقع

يدخل اليوم الأحد فريق ليفربول مباراته أمام نظيرة مانشستر يونايتد، ويستضيف ملعب أولد ترافورد ديربي شمال إنجلترا، في قمة تقام بينهما لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ولم يتعرض ليفربول حتى الآن لأي هزيمة على الصعيد المحلي والأوروبي وسط تألق كبير للنجم المصري محمد صلاح، والسعي لمواصلة الأداء المميز بالفوز بهذه القمة الضخمة.

تشكيل مانشسر يونايتد المتوقع

في حراسة الرمرمي: دافيد دي خيا لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا فريد - سكوت ماكتوميناي ماركوس راشفورد - بول بوجبا - ماسون جرينوود كريستيانو رونالدو.

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون بيكر أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد نابي كيتا - جوردان هندرسون - كيرتس جونز ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده، من خارج منطقة الجزاءن ليعطي الأفضلية لفيريقة من بداية المباراة.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.

ويعيش محمد صلاح هذا الموسم واحدة من أفضل الأوقات وساهم في تسجيل 12 هدفا بجانب صناعة 4 أهداف من البداية وحتى الآن، ويتصدر قائمة الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف بجانب جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي