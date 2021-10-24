/657670/تعرف-على-موعد-مباراة-يوفنتوس-ضد-إنتر-ميلان-في-الدوري-الإيطالي

يستضيف إنتر ميلان نظيره فريق يوفنتوس في مواجهة ديربى إيطاليا، المقرر لها في التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الأحد، على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2021 – 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

إنتر صاحب الأرض في المباراة المرتقبة، سيعمل على تعويض خسارته الأخيرة أمام لاتسيو، والخروج بنقاط المباراة كاملة أمام السيدة العجوز، من أجل الاقتراب من الصدارة.

على الجانب الآخر، يوفنتوس تحت قيادة أليجري يريد مواصلة الانتصارات والنجاحات، لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري.

تشكيل يوفنتوس المتوقع

في حراسة المرمي: تشيزني

أليكس ساندرو – جورجيو كيليني – ليوناردو بونوتشي – دانيلو

بيرنارديسكي - رودريجو بنتانكور – مانويل لوكاتيلي - كوادرادو

فيدريكو كييزا – ألفارو موراتا.

اول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الرحيل من يوفينتوس

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.

وأتم: “ملاحظة - سير اليكس، هذه لك”.