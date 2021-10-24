إنفوجراف.. أسبوع القاهرة للمياه

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جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.
ويعقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص" بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير متسارع فى استخدامات الأراضى والمناخ.
وقال محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن "أسبوع القاهرة للمياه" أصبح علامة دولية للمياه، إذ يشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة.
وأشار إلى أن هذا الحدث يشهد زخما متزايدا عاما بعد عام، إذ أصبح محور دعم واهتمام كل المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا، كما أصبح الأسبوع منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعى، إّذ يشارك فيه ممثلين من كل الفئات المتعاملة مع المياه.
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