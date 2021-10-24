صور- بعد عقر 37 شخصا.. حملة تطارد الكلاب الضالة فى العجمى

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جدة - نرمين السيد - وقال السيد موسى، رئيس حى العجمى، أنه سيتم تنفيذ عدة حملات أسبوعيا للتخلص من الكلاب الضالة بطريقة آمنة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.
تأتى الحملة التى شارك فيها مديرية الطب البيطرى وشرطة الخيالة، بعد عقر كلب مسعور 37 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لحقنهم بالمصل اللازم.
وبدأ الكلب المشار إليه فى مهاجمة الأهالى بمنطقة الكيلو 21، ثم انتقل إلى مناطق الهانوفيل ومساكن طلعت مصطفى وخيرالله وعزبة علام.
وتمكنت شرطة الخيالة فى قتل الكلب المسعور، بعد أن حاصرته داخل منزل بشارع خيرالله بمنطقة العجمى، وذلك بعد مهاجمته أحد المواطنين.
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