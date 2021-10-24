صور.. «التضامن» تضئ مبناها باللون الوردى لدعم مرضى سرطان الثدى

جدة - نرمين السيد - أضاءت وزارة التضامن الاجتماعى، مبنى الديوان العام، بشارع المراغى فى العجوزة، باللون الوردى، وذلك فى إطار التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، حيث إن شهر أكتوبر هو شهر التوعية عالميا بسرطان الثدى.





ووجهت نيفين القباج تحية للجمعيات الأهلية العاملة فى مجال السرطان فى مصر، والتى يشهد المجتمع بأكمله بجهودها المبذولة سواء للتوعية بسبل الاكتشاف المبكر أو بالكشف الفعلى على المرضى أو بتوفير العلاج والدعم النفسى.



وأشارت القباج إلى أن 35 % من نسب السرطان لدى النساء هو سرطان الثدى يليه سرطان الكبد بنسبة 14 %، مشددة على أن نسبة التعافى والنجاح فى الشفاء تصل إلى أكثر من 90% إذا تم اكتشاف المرض مبكرا.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه بالرغم من أن السرطان مرض ليس مرتبطا ارتباطا مباشرا بالفقر، إلا أن قلة الوعى المرتبطة بالفقر وضعف موارد العلاج تزيد من حدة المرض لدى الأسر غير القادرة التى تقطن فى كثير من المناطق الريفية أو الحضرية الفقيرة.



يذكر أنه منذ عام 1992 اتخذ العالم شهر أكتوبر من كل عام اللون الوردى كرمز للتوعية بمرض سرطان الثدى عالميا، حيث يتم تنظيم الفعاليات كمساندة وتأييد لرفع الوعى حول مرض سرطان الثدى وسبل الوقاية منه.

وترسل وزيرة التضامن الاجتماعى من خلال هذا الحدث تحية شكر إلى مؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى، وذلك تقديرا لجهودها المستمرة منذ نشأتها، ولقوتها فى دعم محاربات مرضى سرطان الثدى، ولتوسعها فى حملات التوعية، وقدرتها على تحفيز المتطوعات اللاتى تمثلن قوة مساندة كبيرة لغيرهن من النساء.



كما أرسلت القباج رسالة دعم ومساندة لمرضى سرطان الثدى وتشد على أياديهن،مؤكدة أنهن قادرات على قهر المرض وأن المرحلة التى يمرون بها ستقوى من عزيمتهن ومن صلابتهن على مواجهة تحديات الحياة، وأن التضامن الاجتماعى تفتح أبوابها لدعم أى من المريضات غير القادرات قدر المستطاع.

جدير بالذكر أن كل نوع سرطان وله لون مميز به، وأول من أطلق اللون الوردى على مرض سرطان الثدى هى "مؤسسة سوزان كومان" الأمريكية، والتى أنفقت حوالى 1.5 مليار دولار منذ تشأتها فى 1982 بهدف مكافحة المرض عبر التوعية والبحوث والخدمات الصحية وبرامج الدعم الاجتماعى، وتنشر المؤسسة التوعية من خلال شبكة تضم 100 ألف متطوع فى 124 فرعا فى 50 بلدا حول العالم.