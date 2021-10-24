إنفوجراف.. السيسى يتحدث فى أسبوع القاهرة للمياه

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر لن تدخر جهدا فى دفع أجندة المياه بالأمم المتحدة، وتناول العديد من الموضوعات والتى يرصدها الإنفوجراف التالى:



ويعقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص" بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير متسارع فى استخدامات الأراضى والمناخ.