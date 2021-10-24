صور.. رواد ورائدات الأعمال العُمانيين يواصلون بحث الفرص الاستثمارية فى مصر

جدة - نرمين السيد - زار وفد عُمانى كبير من رواد ورائدات الأعمال العُمانيين وغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الداخلية، جمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين، وكان فى استقبالهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من رجال الأعمال.





وقال محمد محمد الجلاء رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين، إن رجال الأعمال المصريين والمستثمرين لديهم اهتمام كبير بدراسة السوق العُمانى، ولديهم الرغبة فى تنفيذ العديد من المشروعات، والعمل على تصدير المنتجات المصرية إلى سلطنة عُمان واستيراد المنتجات العُمانية، وربطها ببعضها البعض.

وأضاف أنه من المقرر المشاركة فى المعارض المتخصصة فى سلطنة عُمان بهدف إقامة شراكة متبادلة مع ممثلى دوائر الأعمال فى السلطنة والتعرف على السوق هناك عن قرب، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم زيارة بعض الشركات التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين والعُمانيين للمشاركة فى اجتماعات ثنائية مع غرفة التجارة والصناعة وزيارة بعض ولايات السلطنة.

كما قالت خديجة بنت مبارك البطاشية رئيسة الوفد العُمانى ورئيسة مجلس إدارة شركة الساحل الشرقى، إن زيارة الوفد للجمعية جاءت من أجل بحث سبل التعاون بين رجال الأعمال ورواد ورائدات الأعمال العُمانيين والمصريين، مشيرة إلى البدء فى الاتفاق على المشروعات التى يتم تنفيذها بمشاركة المستثمرين الأجانب فى مجالات مختلفة منها الأثاث والطاقة والمقاولات والبنية التحتية والزراعة والفنادق والمنسوجات وإنتاج الأغذية والأدوية وغيرها، من خلال الإعداد للقاءات هناك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، وذلك ضمن سياسة القيادة العُمانية التى تهدف إلى تطوير وتوسيع مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخاصة.

ومن جهته، قال حمود بن أحمد العامرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة الساحل الشرقى: "إن عودتنا للعمل بعد إغلاق طويل ونبدأ العمل بمصر يعتبر خطوة مبشرة لزيادة التعاون وتبادل الفرص الريادية لرواد ورائدات الأعمال المصريين .. وأتوجه بالشكر لسفارة السلطنة بالقاهرة على كل الدعم والتسهيلات والمتابعة المستمرة، وإلى جمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين، والغرفة التجارية بدمياط، وإلى غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الداخلية، وإلى كل المشاركين من رواد ورائدات الأعمال العُمانيين".

الجدير بالذكر، أن جمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين قامت - بالتعاون مع شركة الساحل الشرقى لتنظيم المعارض، وشركة أغناء للاستشارات التجارية، تحت قيادة السفارة العُمانية بالقاهرة - بتنظيم العديد من اللقاءات والزيارات إلى المصانع المصرية والغرفة التجارية بدمياط، حيث قام الوفد العُمانى بزيارة بعض المصانع فى القاهرة ودمياط وكفر الشيخ ومنطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، وذلك للتعرف على أحدث وأجود الصناعات المصرية والإمكانيات والتطورات والنهضة التى تشهدها مصر، وذلك من أجل إقامة علاقات تجارية بين رجال الأعمال المصريين والعُمانيين، والبحث عن فرص الاستثمار المتاحة وجلب أسواق جديدة وتبادل وشراكة بين رجال الأعمال المصريين والعُمانيين.

وجاءت هذه اللقاءات على هامش ملتقى الفرص الريادية لرواد ورائدات الأعمال المصريين والعُمانيين الذى عُقد فى القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، لبحث فرص الاستثمار والترويج السياحى المشترك بين سلطنة عُمان ومصر.