خبير أمريكى فى جراحة القلب والصدر بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يجرى خبير جراحة القلب والصدر بجامعة Coventry بالمملكة المتحدة، خلال الزيارة عدة عمليات زرع الشرايين التاجية. وتستقبل اللجان التحضيرية بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية حالياَ الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومى الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.

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