صور.. سفير استراليا من الإسكندرية: علاقتنا مع مصر وطيدة وتاريخية

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جاء ذلك خلال لقاء سفير أستراليا بأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأحد، وذلك لبحث أوجه التعاون المتاحة بين الطرفين فى كل المجالات.
وأضاف مايلز، أن أستراليا تعد ثالث أكبر دولة فى مجال التعليم بعد أمريكا وإنجلترا، ومن الممكن التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والأسترالية، مشيرا إلى أن أكبر تحدى من الممكن أن يكون عائق للفرص الاستثمارية بين الجانبين، هو البعد الجغرافى، ما يتطلب من الغرف التجارية أن تجتمع وتتناقش لتحديد المجالات التى يمكن أن يكون بها فرص تعاون ممكنة.
وأكد السفير الأسترالى، أن بلاده تستهدف حاليًا تنويع الصناعات وجهات الاستثمار، موضحا أن بلاده قبل جائحة كورونا كانت تستهدف شرق آسيا فقط، أما بعد الجائحة بدأت فى توسيع دائرة المناطق التى من الممكن الاعتماد عليها فى الاستثمارات.
وقال أحمد حسن، نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، إن اللقاء تناول الحديث عن أهم الاستثمارات الأسترالية فى مصر، خصوصا منجم السكرى، منوها بأن أستراليا تمتلك العديد من شركات التعدين التى ترغب فى الاستثمار بمصر.
وأضاف أن التغيرات فى التشريعات واللوائح بمصر شجع الكثير من المستثمرين الأجانب فى ضخ مزيد من الاستثمارات بمصر، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا أهمية زيادة التبادل التجارى، فمصر تستورد من أستراليا قمح وفول ولحوم.
وأكد أن هناك العديد من المجالات التى من الممكن التعاون فيها بين الجانبين، كمجال السياحة، ومجال تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمى، ومجال التعليم، كتكوين شراكات بين الجامعات الاسترالية والمصرية.
وأضاف نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه من الممكن التعاون فى المجال الرياضى، فأستراليا من الدول الرائدة فى ذلك المجال، والمدير الفنى لكرة القدم سيدات هى مصرية أسترالية الجنسية.
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