تألق صلاح.. ليفربول يضرب مان يونايتد بالأربعة في الشوط الأول.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد ليفربول بتقدم الريدز بنتيجة 4-0، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي، وسط تألق نجمنا المصري محمد صلاح الذي سجل ثنائية وصنع هدف آخر.

مان يونايتد ضد ليفربول

صنع نجمنا المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول الذي سجله الغاني نابي كيتا في الدقيقة 5، قبل أن يسجل البرتغالي ديوجو جوتا الثاني في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 38 سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول من عرضية مميزة من نابي كيتا، قبل أن يسجل محمد صلاح هدفه الشخصي الثاني والرابع للريدز في الدقيقة 45.

وتعرض المخضرم جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول للإصابة وخرج من الدقيقة 27 وحل بدلا منه كورتيس جونز.

وقبل نهاية الشوط الأول، دخل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ىفي مشادة قوية مع لاعبي ليفربول، بعد أن ركل الكرة بقوة في اللاعب كورتيس جونز.

وشهد تشكيل الفريقين مفاجآت بالجملة حيث يتواجد ساديو ماني على دكة ليفربول، وكذلك بول بوجبا على دكة مانشستر يونايتد، حيث جاء كالتالي:

تشكيل مانشستر يونايتد: حراسة المرمى: دافيد دي خيا /الدفاع: لو شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون وان بيساكا/ الوسط: برونو فيرنانديز- سكوت ماكتوميناي – فريد/ الهجوم: راشفورد - كريستيانو رونالدو - ماسون جرينوود.

تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون بيكر /الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - كوناتى - أندري روبرتسون/ الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - كيتا / الهجوم: جوتا - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.

ويحتل ليفربول صافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر، في حين يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

يحاول ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح مواصلة بدايته الاستثنائية في الدورى الإنجليزى، في حين سيحاول مان يونايتد بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاوز سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

ويصل ليفربول للمباراة منتشياً بفوزه المثير على أتلتيكو مدريد (3-2) بدوري أبطال أوروبا، حيث عزز صدارته للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.