مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال شهود عيان: "إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الجزء الشرقي منه".
وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة، ويتواجد جنود الاحتلال بأعداد كبيرة عند بوابات الأقصى، ويقومون بالتفتيش والتدقيق في هويات المصلين.
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