أهداف مباراة مان يونايتد ضد ليفربول اليوم.. وهاتريك محمد صلاح

شاهد أهداف مباراة مان يونايتد ضد ليفربول، قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي شهدت تألق محمد صلاح الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدف آخر.

أهداف مباراة مان يونايتد ضد ليفربول

صنع نجمنا المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول الذي سجله الغاني نابي كيتا في الدقيقة 5، قبل أن يسجل البرتغالي ديوجو جوتا الثاني في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 38 سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول من عرضية مميزة من نابي كيتا، قبل أن يسجل محمد صلاح هدفه الشخصي الثاني والرابع للريدز في الدقيقة 45.

وتعرض المخضرم جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول للإصابة وخرج من الدقيقة 27 وحل بدلا منه كورتيس جونز.

وقبل نهاية الشوط الأول، دخل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ىفي مشادة قوية مع لاعبي ليفربول، بعد أن ركل الكرة بقوة في اللاعب كورتيس جونز.

في الشوط الثاني، أضاف محمد صلاح الهدف الثالث له والخامس لفريقه عند الدقيقة 50، بعدها سجل كريستيانو رونالدو هدفا لمانشستر يونايتد وتم إلغاءه بداعي التسلل.

وتعرض النجم الفرنسي بول بوجبا للطرد من المباراة بعدما حل بديلا في الشوط الثاني، بعد أن تعمد الإيذاء للاعب الخصم نابي كيتا.

وعزز نجمنا المصري محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن الوصيف جيمي فاردي، كما نجح الفرعون في الانفراد بقائمة هدافي الأفارقة في البريميرليج برصيد 107 هدفا.

وشهد تشكيل الفريقين مفاجآت بالجملة حيث يتواجد ساديو ماني على دكة ليفربول، وكذلك بول بوجبا على دكة مانشستر يونايتد، حيث جاء كالتالي:

تشكيل مانشستر يونايتد: حراسة المرمى: دافيد دي خيا /الدفاع: لو شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون وان بيساكا/ الوسط: برونو فيرنانديز- سكوت ماكتوميناي – فريد/ الهجوم: راشفورد - كريستيانو رونالدو - ماسون جرينوود.

تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون بيكر /الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - كوناتى - أندري روبرتسون/ الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - كيتا / الهجوم: جوتا - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر، في حين تراجع مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 14 نقطة.