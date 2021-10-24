الرى: تحويل مليون فدان لنظام الرى الحديث ونستهدف 4 ملايين فدان خلال 3 سنوات

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى، أن الوزارة تعمل من خلال 4 محاور للحفاظ على الموارد المائية لمصر على رأسها ترشيد استخدامات المياه وتنمية موارد مائية إضافية وتهيئة البيئة المناسبة للاستخدام الأمثل للموارد المائية وتحسين نوعية المياه. وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مشروع تبطين الترع يسهدف توصيل المياه لكل مزارع وهذا أحدث طفرة فى توزيع المياه فى مصر. وأوضح المتحدث باسم وزارة الرى، أن الوزارة فعلت تحول أنظمة الرى الحديث، متابعا: "الوزارة انتهت من مليون فدان تم تحويلهم لأنظمة الرى الحديث، بالتنسيق مبين الرى والزراعة مليون، ونستهدف الآن 4 مليون مستهدفين خلال 3 أعوام ماضية لتحويلهم لأنظمة الرى الحديثة بتكلفة 40 مليار جنيه، بجانب تأهيل المساقى الخصوصية بحيث تكون شبكة المجارى المائية مؤهلة".

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