/657869/مدحت-شلبي-يعلق-على-أهداف-محمد-صلاح-بطريقته-الخاصة-وعن-كريستيانو-رونالدو-لاعب-غلاوي

أكد الإعلامي مدحت شلبي، انه سعيد بتألق محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "تواجد معلقا على بماراة البرتغال ومصر قبل 3 سنوات، وتحدثت عن محمد صلاح بأنه ليس أقل من كريستيانو رونالدو".

وتابع "تعليقا عن الهدف الأول قولي عملك أي دي خيا، دي خيا اللي أنت ناسية قولي".

وزاد "في عام 1998 كنت أول من أدخلت كلمات الأغاني في التعليق على الأهداف، وهذه التعليقات يتم ذكرها بشكل مستمر".

وواصل "تعليقا على الهدف الثاني، هي دي فرحة الدنيا، سجل يابو مكة أفرحي ياعنيا".

وأكمل "تعليقا على الهدف الخامس، أي أي اي سولشاير رايح ومش جاي".

واختتم "تعليق يا بلدنا الله، كل هذه التعليقات وليدة اللحظة، وتعليقا على لقطة كريستيانو رونالدو في اللقطة العنيفة أمام مدافع ليفربول، وأنا مشفق عليه بسبب هذا الغل، وكان لابد أن لا يبدأ المباراة، والمدرب كان خايف من كريستيانو رونالدو، ورحل عن يوفنتوس بسبب عدم اللعب بشكل متواصل".

في ليلة حزينة على رفاق كريستيانو رونالدو.. محمد صلاح يتربع على عرش الإمبراطورية

حملت مباراة اليوم الرقم 331 لـ الألماني يورجن كلوب على رأس الإدارة الفنية لليفربول، ويحقق فيها الفوز، ويصبح أول مدرب في تاريخ النادي يحافظ على سجل خالٍ من الهزائم في سبع مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وفي السطور التالية، نستعرض المزيد من الأرقام والإحصائيات التي حصدها ليفربول بعد مواجهة اليوم امام مانشستر يونايتد.

محمد صلاح

نجح محمد صلاح اليوم من التسجيل في شباك اليونايتد، ويصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يزور مرمى يونايتد في ثلاث مباريات متتالية على أرضه في جميع المسابقات.

وكذلك زار محمد صلاح شباك يونايتد ويصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل في المباريات الخمس الأولى للريدز في الدوري خارج الديار في موسم واحد بعد سام رايبولد الذي فعل ذلك في موسم 1902-1903.

آخر 12 هدفًا سجلهم البرازيلي روبيرتو فيرمينو جاءوا جميعًا بعيدًا عن آنفيلد "10 منهم في الدوري الإنجليزي" وهو السجل الأطول في تاريخ ليفربول.

اول ظهور لأرنولد

شارك ترينت أليكساندر آرنولد الظهير الأيمن للفريق في مباراته الأولى مع ليفربول في يناير من عام 2017 في أولد ترافورد، ليعود اليوم ويتألق في اول ملعب ظهر فيه بالدوري الممتاز.

منذ الخسارة بهدف أمام ساوثهامبتون في يناير الماضي، سجل الريدز هدفًا على الأقل في آخر 21 مباراة للفريق خارج أرضه، ليأتي اليوم ويسجل خماسية نظيفة خارج الديار.

أحرز ليفربول ثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة من مبارياته الـ 8 الأخيرة خارج القواعد في جميع المسابقات، وفي 9 من آخر 10 مباريات.........

سجل ليفربول 32 هدفًا في آخر عشرة مباريات خاضها الفريق خارج أرضه في الدوري الإنجليزي.

لم يخسر ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لأولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، ويصل اليوم للمباراة الرابعة على التوالي دون هزيمه للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.