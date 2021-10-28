الطفل المعجزة لـ دوت الخليج:" حفظت القرآن وأنا عندي 5 سنين.. ونفسي أكون شيخ أزهري

/658602/الطفل-المعجزة-لـ-تحيا-مصر-حفظت-القرآن-وأنا-عندي-5-سنين-ونفسي-أكون-شيخ-أزهري

حاور موقع دوت الخليج أسرة الطفل المعجزة أحمد، الذى أتم حفظ القرآن وهو فى سن الثامنة، والذى تحدث مع الرئيس السيسي أمس على فضائية إم بي سي.

دوت الخليج

وقال الطفل المعجزة أحمد:" اللى حفظني القرآن ماما وبابا وعمتي أميرة، ومن وأنا عندي 3 سنين، ودلوقتي ختمت القرآن كاملًا".

وتابع:" أنا مثلي الأعلى من القرآء هو الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، ومن المقرئين القدماء الشيخ محمد صديق المنشاوي".

الطفل المعجزة: نفسي أكون شيخ فى الأزهر

وقالت والدة الطفل المعجزة أحمد:" أبني أتم القرآن وهو فى سن الخامسة، والآن يحاول حفظه بكافة الأحكام والتجويد".

وتمنى الطفل أحمد أن يكون شيخًا فى الأزهر الشريف، حيث قال:" نفسي أبقى شيخ أزهر".

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تحدث مع الطفل المعجزة أحمد، وذلك ببرنامج “ يحدث فى مصر” والذى يقدمه شريف عامر.

كما وجه الرئيس السيسي دعوة للطفل المعجزة لقراءة القرآن عند أول افتتاح للمشاريع التى تقدمها الدولة.